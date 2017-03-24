Комиссия по ценам назначила Vilniaus energija штраф в размере 1,307 млн. евро

Государственная комиссия по ценам и энергетическому контролю назначила компании Vilniaus energija максимальный штраф в размере 1,307 млн. евро. Он назначен за то, что в 2012-2014 гг. компания незаконно повысила цены на отопление.

"Штраф назначен за то, что в 2012–2014 гг. компания незаконно внесла в расходы 24,3 млн. евро и нарушила частный интерес - потребители должны платить за отопление цену, в основе которой лежат только необходимые расходы", - сообщила комиссия.

По словам представителя комиссии Лореты Кимутите, это максимальный штраф, который могут назначить компании.

В прошлом году осенью завершили проверку деятельности Vilniaus energijа, а с декабря примерно на 20% снизили цену на отопление.

Согласно подсчетам, до конца марта, когда Vilniaus energija уйдет из теплохозяйства столицы, через сниженную цену жителям вернули около 6 млн. евро, а оставшуюся часть планируют вернуть путем мирового соглашения или через суд

Это уже второй штраф, назначенный Vilniaus energija. Первый - 600 000 евро - компания получила в прошлом году за то, что не предоставляла комиссии информацию для проверки обоснованности цены.

Тогда Vilniaus energija уверяла, что она предоставляет информацию, однако комиссия требует невозможного - к примеру, доставить все счета гражданам на бумаг, а для этого потребуется несколько грузовиков.