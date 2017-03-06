Количество женщин на руководящих постах в Литве - одно из самых значительных в ЕС

 (7)
BNS
понедельник, 6 марта 2017 г. 14:29
Доля женщин на руководящих постах в Литве одна из самых значительных среди 28-ми стран Евросоюза, сообщил Евростат.
© Shutterstock nuotr.

Количество женщин на руководящих постах в Литве в 2014 году составил 41%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистической службы ЕС. Больше женщин на руководящих постах было в Эстонии (42%), Ирландии (43%), Польше и Болгарии (по 44%) и в Латвии (53%).

В Литве мужчины, занимающие руководящие посты, в 2014 году зарабатывали на 18,8% больше. Этот показатель был ниже среднего показателя по ЕС, где разница между мужскими и женскими зарплатами составляла 23,4%.

В Латвии женщины, занимающие руководящие должности зарабатывали на 17,6% меньше, чем мужчины, а в Эстонии - на 25,6% меньше.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Peugeot Citroen объявил о покупке европейского подразделения GM

Peugeot 107, Citroen C1 ir Toyota Aygo
Французский автоконцерн PSA Peugeot Citroen объявил о покупке европейского подразделения компании General Motors, которое включает в себя бренды Opel и Vauxhall.

Покупатель возмущен разницей в цене на мужские дезодоранты в Литве и Германии (15)

Покупатель возмущен разницей в цене на мужские дезодоранты в Литве и Германии
Жители Литвы, наблюдающие за изменением цен в магазинах, сравнивают их с ценами на те же товары за рубежом, обычно в других странах Евросоюза.

Количество женщин на руководящих постах в Литве - одно из самых значительных в ЕС (7)

Количество женщин на руководящих постах в Литве - одно из самых значительных в ЕС
Доля женщин на руководящих постах в Литве одна из самых значительных среди 28-ми стран Евросоюза, сообщил Евростат.

Литва опустилась в индексе цифровой экономики ЕС (10)

Internetas
Литва в опубликованном Еврокомиссией индексе цифровой экономики и общества Евросоюза за год опустилась на одну позицию и заняла 13-ое место.

Торговцы на ярмарке Казюкаса: цены меняем по несколько раз в день (72)

Торговцы на ярмарке Казюкаса: цены меняем по несколько раз в день
"Поэтому я и не люблю эту ярмарку", - пытаясь пробраться сквозь толпу людей, выражает свое недовольство посетительница ярмарки Казюкаса.
Facebook друзья
Rambler's Top100