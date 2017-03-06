Количество женщин на руководящих постах в Литве - одно из самых значительных в ЕС

Доля женщин на руководящих постах в Литве одна из самых значительных среди 28-ми стран Евросоюза, сообщил Евростат.

Количество женщин на руководящих постах в Литве в 2014 году составил 41%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистической службы ЕС. Больше женщин на руководящих постах было в Эстонии (42%), Ирландии (43%), Польше и Болгарии (по 44%) и в Латвии (53%).

В Литве мужчины, занимающие руководящие посты, в 2014 году зарабатывали на 18,8% больше. Этот показатель был ниже среднего показателя по ЕС, где разница между мужскими и женскими зарплатами составляла 23,4%.

В Латвии женщины, занимающие руководящие должности зарабатывали на 17,6% меньше, чем мужчины, а в Эстонии - на 25,6% меньше.