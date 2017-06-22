Количество активной на рынке недвижимости молодежи снижается

Через несколько лет в Литве сильно сократится число самых активных покупателей - жителей в возрасте 25–34 лет, поэтому как в столице, так и во всей Литве снизится спрос на жилье. Как это скажется на цене и смогут ли приспособиться строители.

Представитель отдела макропруденциального анализа Центробанка Литвы Андрюс Шкарнюлис сказал, что в Литве демография сейчас благоприятная для активности рынка недвижимости.

Он подчеркнул, что при оценке влияния молодежи на рынок недвижимости, надо учитывать, что молодых людей в возрасте 25–34 лет в Вильнюсе больше, чем демонстрирует статистика. Данные декларации места жительства и количество людей в медицинских учреждениях, показывают реальное их количество.

Оказывается, в Вильнюсе проживает 116 100 молодых людей, это на 31% больше, чем показывают данные декларации места жительства. Именно они снимают квартиры.

Департамент статистики сообщает, что в первом квартале 2017 года, по сравнению с первым кварталом 2016 года, цены на жилье в столице выросли на 7,1%, в Литве – 10,2%.

Но демографический прогноз показывает, что на этом рынке грядут перемены.

Согласно прогнозам Eurostat, с 2020 по 2030 гг. количество молодых людей в возрасте 25–34 лет в Литве снизится на 157 000, или на 43%.

В последнее время в Литве наблюдается внутренняя эмиграция из регионов в крупные города, особенно в Вильнюс, но если молодежи станет меньше во всей стране, то и она не компенсирует внешнюю эмиграцию и невысокую рождаемость.

Шкарнулис заметил, что в среднем периоде рынок недвижимости столкнется с немалыми переменами. "Молодежи становится меньше, общество стареет, потребности жителей изменятся, нужно будет другое имущество. (...) Вырастет спрос на экономичное жилье", – сказал он.

По словам представителя ЦБ, в долгосрочном периоде – покупатели и строители недвижимости должны приспособиться к демографическим переменам, однако значимые перемены неизбежны.

"Если в продолжительном периоде число людей этой группы значительно сократится, часть жилья останется незанятым, особенно – в регионах.

Рынок будет зависеть и от того, насколько богатой старостью могут похвастаться жители – если пенсии будут небольшие и будут удовлетворять только минимальные потребности, это приведет к миграции отдельных групп общества из одного сегмента жилья в другой", – сказал Шкарнулис.

Глава компании Hanner Арвидас Авулис сказал DELFI, что следит за рынком и готовится к переменам.

"Если число жителей будет сокращаться, будем строить меньше домов. Или будем строить для людей старшего возраста", – сказал он.

Но Авулис комментировал, что в Вильнюсе количество молодежи значительно не сократится.

"Не будет такого, что жителей в Литве не останется, хотя и существуют анекдот о том, чтобы последний улетающий не забыл выключить свет. Но я в такие шутки не очень верю, поскольку эмигрируют не только из Литвы, но и из других стран. Одни уезжают, другие приезжают. Не надо драматизировать ситуацию.

Столицы растут практически во всей Европе. Да, в Риге число жителей сокращается, но столицы имеют тенденцию расти, в них приезжают люди из небольших городов. Может, и в Литве будет такой сценарий", – сказал Авулис, заметив, что если люди хотят получать большие зарплаты, должны готовиться к росту цен на недвижимость.

Шкарнулис заметил,что невзвешенная активная деятельность инвесторов на рынке недвижимости может быть связана с вопросом социального неравенства и неравенством доходов.

"Во-первых, из-за активности инвесторов увеличивается спрос на жилье, это приводит к более быстрому росту цен. Быстро растущие цены ограничивают круг потенциальных покупателей первого жилья, им приходится дольше арендовать жилье.

Также растет спрос на аренду жилья, что вызывает неверные представления о спросе на арендуемое жилье и к росту цен на услугу. Из-за чрезмерной активности строителей развивается дисбаланс спроса и предложения", – сказал он.