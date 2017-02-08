Кого не хватает в Литве? Правительство одобрило упрощенный порядок трудоустройства иностранцев

В среду литовское правительство одобрило список профессий для упрощенного порядка трудоустройства специалистов некоторых сфер из-за границы. Однако некоторые оппозиционные политики предупреждают, что это может открыть путь более дешевой рабочей силе и остановить рост зарплат литовцев.

Министерство экономики представило правительству список 27 профессий, в которых, по мнению министерства, ощущается нехватка в стране. Людям этих специальностей будет легче трудоустроиться - им проще будут выдаваться разрешения, а работодателям не придется платить зарплату, превышающую среднюю в несколько раз, будет достаточно зарплаты, повышенной в полтора раза.

Пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас сообщил BNS, что заседавшее в среду в Медининкай правительство этот список одобрило. Составить подобный список правительство обязывает принятый в прошлом году закон.

Министерство экономики утверждает, что такие изменения могли бы улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции. Среди этих профессий есть программисты, специалисты в сфере информационных технологий, инженеры различных сфер, техники. Эти положения будут действовать в отношении приезжих не из стран Евросоюза. Внутри самого сообщества все его граждане могут работать в другой стране без разрешения.

Член оппозиции в Сейме, экономист Аушра Мальдейкене утверждает, что в Литве можно найти людей, у которых есть необходимая квалификация и тех, у кого есть потенциал для переквалификации. Она утверждает, что более дешевая рабочая сила из третьих стран становится искусственным барьером и останови рост зарплат, повысит давление на общественный сектор - просвещение и здравоохранение.

"Лоббистам работодателей, дешевой рабочей силе в пользу предпринимателей открываются все двери, другая же часть общества остается за захлопнутыми дверьми", - пишет А. Мальдейкене в комментарии, опубликованном порталом DELFI, в котором она критикует планы правительства.

По словам политика, иммиграция из третьих стран может повысить напряжение в обществе, как это произошло в Великобритании.

Министерство экономики же утверждает, что в правовых актах достаточно предохранителей для сохранения уровня зарплат.

Правительство акцентирует данные Биржи труда о том, что 56 % опрошенных промышленных предприятий ощущают нехватку в квалифицированных специалистах.

По данным Департамента миграции, в начале этого года в Литве проживали 44,5 тыс. иностранцев - на 8% больше, чем год назад.

Последний опрос Евробарометра показал, что иммиграцию из третьих стран - не из ЕС - положительно оценивают 26% литовцев, отрицательно - 71%.