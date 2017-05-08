Клиника Grožio chirurgija вновь подверглась DDOS-атаке

"Серверы Grožio chirurgija второй раз за несколько дней подверглась DDOD-атаке. Клиника немедленно обратится в ответственные учреждения в связи с испытываемыми DDOS-атаками. Приносим извинения клиентам, которые не могут зайти на наш интернет-сайт, в данный момент мы делаем все, чтобы обеспечить максимальную безопасность в ходе атаки", - утверждает он.

DELFI напоминает, что хакеры ранее уже взламывали системы клиники, похитили данные компании: фотографии пациентов и другую личную информацию о лечении.

Сейчас компанию и возможно пострадавших пациентов шантажируют с целью получения выкупа за украденную информацию.