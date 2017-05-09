Клиенты банков жалуются на огромные очереди в отделениях

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ru.DELFI.lt
вторник, 9 мая 2017 г. 09:05
Большую часть вопросов можно решить при помощи э-банкинга. Однако, если хочешь обменять валюту, изменить или расторгнуть договор и т.п., нужно прийти в банковское отделение.
Eilės Lietuvos banke
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Большая часть клиентов возмущена тем, что посещение банковского отделения отнимает немало времени.

Журналистка LRT Айсте Плайпайте рассказала, что в отделении Swedbank на пр-те Саванорю она была несколько недель назад. Ей пришлось просидеть в банковском отделении 2,5 часа.

"Приходишь в Swedbank, берешь номерок, видишь, что перед тобой почти 40 человек, ну и пытаешься жить по расписанию дня, а в нем – урок вокала, едешь, пропоешь час, побеседуешь с учителем, подкинешь его в спортзал, интереса ради возвращаешься в банк, и глазам не веришь - перед тобой еще 10 человек. Ну и ждешь дальше...", – написала она в социальной сети.

Она удивлялась тому, что Swedbank закрыл ряд отделений.

О своем опыте посещения банка писал и политик Мантас Варашка, который часть пятницы провел в отделении банка SEB на проспекте Гедиминаса, у парламента.

"Час, 40, 45 минут ожидания – это ужасно и вот почему. Деньги и время считает не только бизнес. Мы, пользователи его также считаем. Наше время не бесконечное. Очереди в банке можно избежать, если есть управляющий. Но мы говорим не об избранных, а о простых людях.

Как нарочно, самые длинные очереди там, где самая большая прибыль. Это банки и торговые центры. Пока их владельцы и руководители нежатся на миллионах, в магазинах и отделениях люди стоят в очередях", – сказал Варашка.

Пресс-секретарь банка SEB Йовита Базявичюте признала, что сейчас в банковских отделениях клиентов больше, чем обычно.

"В феврале клиентам представили новую услугу – стандартные планы, установленные ЦБ, а для тех, кто ими не пользуется – минимальную абонентскую плату за услуги.

План клиенты могут заказать по интернету или по телефону. Так поступила немалая часть наших клиентов, однако другие приходят в отделения, чтобы выяснить волнующие их вопросы", – сказала Базявичюте.

"Планирующим визит в банк мы хотим напомнить, что на консультацию можно зарегистрироваться заранее (это можно сделать и по интернету) – тогда в очереди ждать не придется. Если вы приходите без записи, то стоит проверить, в какие часы бывает меньше клиентов. Эту информацию можно найти на сайте SEB", – посоветовала она.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс признал, что в разных отделениях разный поток клиентов. По его словам, банк призывает клиентов решать повседневные вопросы без помощи служащих банка, самостоятельно при помощи э-банкинга или мобильного приложения.

"Мы рекомендуем жителям оценить, нужно ли ехать в отделение, чтобы получить ту или иную услугу. К примеру, чтобы получить банковскую карту необязательно идти в отделение – ее можно бесплатно получить по почте. Так можно сэкономить время и деньги", - он заметил, что на консультацию в банк можно записаться заранее.

Представители банка DNB отметили, что не заметили оживления в банковских отделениях.

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