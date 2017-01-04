Клиент пришел в ярость, узнав, сколько заплатил банку за услуги

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ru.DELFI.lt
среда, 4 января 2017 г. 15:10
Поскольку на сайте э-банкинга Swedbankмне предлагают приобрести пакет услуг и так сэкономить на услугах, я стал исследовать счета за 2016 год, конкретно – выяснять, сколько за год заплатил банку. Сумма, к моему удивлению, составила около 100 евро.
© DELFI (M. Ažušilio nuotr.)

Поскольку на мой счет поступают деньги не только из стран ЕС, понятное дело, немалая часть этой суммы - плата за конвертацию другой валюты. Однако я заметил, что банк берет плату за обналичивание средств в банкомате, за какое-то превышение, о чем я ничего не знаю. Я стал искать в договорах с банком, что это за превышение, какую сумму я могу обналичить бесплатно.

Стыдно признаться, но дома я такого соглашения с банком не нашел. Нашел лишь другие договоры с банком, где этот пункт не оговаривается.

Сижу в отделе обслуживания клиентов банка Swedbank (в Вильнюсе, на пр. Конституциёс) на первом этаже. Я просидел в очереди час, стал злиться, почему я должен терять здесь свое время, ведь я перевожу этому ведомству заработанные деньги и т.д. Через 1,5 часа от нервов стало повышаться давление, я нервно топчусь на месте – ну, почему работают только 4 окошка? Почему так медленно продвигается очередь? Через 2 ч. на табло появляется мой номер. А тут вместо меня влезла какая-то женщина! я иду к администратору. Тот велел консультанту обслужить меня. Ждал еще как минимум 15 минут.

Наконец, консультант Swedbank принял меня. Я стараюсь держать себя в руках. Спокойно интересуюсь пакетами услуг. Мне рассказывают о каком-то пакете за 0,7 евро/мес. (на сайте его не предлагают). Пытаюсь выяснить, обязательно брать пакет или нет, можно ли потом поменять, надо ли будет платить за изменение и т.д. Ответы мне показались весьма туманными. Ну, наверное от нервов у меня голова хуже работает.

Я стал конкретно спрашивать – сколько денег по моему договору с Swedbank я могу бесплатно обналичить через банкомат и где можно найти информацию о тарифах и ограничениях? Она мне подает расценки. Говорю, меня расценки не интересуют,меня интересует мой договор (с моей подписью), где идет речь об ограничении обналичивания. Консультант говорит, что вероятно, это регламентирует мой договор о дебетовой карте. Говорю, что хочу получить копию договора с моей подписью. Он мне отвечает, что договор должен быть у меня. Я объясняю, что дома его нет. Мне говорят - это не вина банка. Я говорю, что у банка ведь есть копия, почему я не могу ее получить? Снова недовольство и повышенным тоном мне говорят, что банк, а конкретно консультант, не обязан этого делать.

Наконец консультант идет советоваться с коллегой. Вернувшись, подает мне образец договора, якобы, мой не должен отличаться от этого. Ну, ладно – приду домой, поищу лучше, может найду. Потом мне дают лист бумаги с банковскими налогами и лимитами. Оказывается, установлен лимит на обналичивание в 580 евро в месяц.

Если превышаешь эту сумму берут 0,4% (с 2017 г. - 0.5%) от превышения. Честно говоря, первый раз слышу о таких лимитах. (…)

Я просидел больше двух часов в отделении одного из крупнейших банков, меня обслужил довольно грубый консультант и, кроме того, меня дезинформировали: я не получил точный ответ ни о моем договоре со Swedbank, регламентирующем обналичивание средств, ни о лимитах и расценках, не получил информацию, как мне получить копию моего договора и сколько надо получить за то, что эту копию выдаст архив, не получил конкретной точной информации о предоставлении банковских данных ГНИ.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс сказал, что лимиты на обналичивание - никакая не новость. Они стандартны для всех дебетовых соглашений - 580 евро, что сверх того облагается 0,4% налогом. Эту информацию можно найти на сайте Swedbank www.swedbank.lt.

Он отметил, что новые пакеты услуг, которые предложены клиентам, могут увеличить эту сумму даже до 1500 евро в месяц.

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