Клайпедский порт ждет средств для прокладки кабеля через Куршскую косу

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BNS
среда, 26 июля 2017 г. 14:12
Клайпедский порт ждет помощи министерств коммуникаций и транспорта, а также энергетики в выделении финансирования для замены линии высокого напряжения, проходящей через Куршскую косу подводным кабелем. Этот проект может стоить около 11 млн. евро.
© Vida Press

О возможностях заменить линию электропередачи (ЛЭП) стали говорить два года назад, однако до сих пор вопрос финансирования не решен. Сейчас ожидается окончательное решение правительства о перспективах развития порта, потом будет решаться и вопрос о судьбе электрокабель.

Глава департамента строительства и эксплуатации дирекции Клайпедского морского порта Гедрюс Смагурис сообщил BNS , что дирекция обратилась к министерству коммуникаций и транспорта и министерству энергетики с просьбой найти средства для прокладки кабеля - это намечено в общем плане порта, подготовленном дирекцией.

ЛЭП с напряжением 110 киловольт, по которой получают электроэнергию потребители на Куршской косе, мешает судоходству, потенциальному расширению порта, ее часто задевают прогулочные суда, кроме того компании Litgrid постоянно приходится ее ремонтировать.

Последний инцидент произошел в пятницу, когда судно под управлением гражданина Швеции задело ЛЭП, и по этой причине на полчаса прекратилась поставка электроэнергии на Куршскую косу.

В морских картах эта ЛЭП отмечена как место, где запрещено движение судов. Высота проводов ЛЭП над Куршским заливом составляет 13,9-29,8 метра.

BNS
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