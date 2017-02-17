Клайпедский порт сохранил лидерство в Балтийских странах

Клайпедский порт по объемам погрузок в прошлом месяце, как и в 2016 году, был первым среди государств Балтии, показывают обнародованные самими портами данные грузооборота.

За первый месяц этого года Клайпедский порт отгрузил 3,406 млн. тонн грузов - на 0,1% меньше, чем в январе прошлого года.

Погрузки в Рижском порту сократились на 1,9% до 3,204 млн. тонн, в Вентспилском - выросли на 39,5% до 2,55 млн. тонн, в порту Лиепаи - выросли на 22,8% до 586,9 тыс. тонн.

Грузооборот Таллинского объединенного порта в январе этого года был на 38,7% скромнее - 1,386 млн. тонн.

Бутингский нефтетерминал перевалил в прошлом месяце 899,8 тыс. тонн нефти - на 12% больше, чем в январе прошлого года.