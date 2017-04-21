Клайпедский порт опередил по контейнерным погрузкам Ригу

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BNS
пятница, 21 апреля 2017 г. 18:00
Клайпедский морской порт, который в начале года отставал от Рижского порта по показателю контейнерных погрузок, в марте опередил порт соседнего государства.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В первом квартале этого года в Клайпедском порту было перевалено 111,9 тыс. единиц двадцатифутовых контейнерных эквивалентов (ДФЭ, англ. TEU) - это на 4,4% больше, чем в январе-марте 2016 года, когда было погружено 107, 2 тыс. ДФЭ, сообщила дирекция порта.

В Рижском порту погрузки ДЭФ выросли на 16,9% до 110,4 тыс., а в Таллинском - на 11,1% до 54,5 тыс., в Лиепайском - на 48% до 891 единицы.

В 2016 году в Клайпедском порту было перевалено 443,3 тыс. единиц двадцатифутовых контейнерных эквивалентов - это на 12,9% больше, чем в 2015 году (392,7 тыс.).

BNS
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