Клайпедский морской порт - лидер по перевалке контейнеров в Балтии

Клайпедский морской порт за первые пять месяцев года лидировал среди портов государств Балтии по объёмам перевалки контейнеров.

В январе-мае в Клайпедском морском порту перевалено 183,3 тыс. условных контейнеров (TEU) - на 2,1% больше, чем за такой же период прошлого года (179,6 тыс. TEU), сообщает Дирекция порта.

В рижском порту перевалка TEU за год увеличилась на 12,9% до 174,6 тыс., в таллиннском - на 7,6% до 87,4 тыс., в Лепайя - на 72,8% до 1,7 тыс.

В 2016 г. в Клайпедском морском порту всего было перевалено 443,3 тыс. TEU - на 12,9% больше, чем в 2015-м, когда было перевалено 392,7 тыс. TEU.