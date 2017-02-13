Klaipedos nafta подписала долгосрочный договор погрузок с Neste Lietuva

"Klaipedos nafta хочет привлечь и сохранить клиентов на долгосрочный период, потому что такое сотрудничество придает стабильности и уверенности, гарантирует занятость инфраструктуры и несет постоянные доходы", - сказал для пресс-релиза временный руководитель Klaipedos nafta Марюс Пулкаунинкас.

По его словам, Neste Lietuva будет импортировать через нефтетерминал бензин и дизтопливо, которое будет грузить в автоцистерны, кроме того, она сможет добавлять в горючее примеси.

Это второй договор, которым клиент компании обязуется перегружать в автоцистерны конкретный объем продуктов. Первый такой договор подписан с лидером розничной торговли горючим в Литве - Viada LT (бывшая Luktarna).

Представители компании отказались раскрыть объемы бензина и дизтоплива, которые намечается переваливать, сославшись на коммерческую тайну.