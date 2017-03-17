Klaipedos nafta отгрузит рекордно большой объем мазута

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BNS
пятница, 17 марта 2017 г. 18:55
У причала компании по погрузкам нефти и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta пришвартовался танкер Nordic Passat, на который планируется загрузить рекордной большой объем мазута - до 110 тыс. тонн.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Это крупнейший в истории предприятия груз мазута, предназначенный для главного клиента компании - Orlen Lietuva. В прошлом году рекордно большой объем мазута (108 тыс. тонн) был загружен на танкер Minerva Doxa, сообщила компания.

"Поскольку дирекция Клайпедского порта планирует реконструировать причалы, в будущем у нас появится возможность принимать более крупные танкеры и увеличить объемы погрузок нефтепродуктов на них", - сказал временный глава предприятия Марюс Пулкаунинкас.

Танкер Nordic Passat впервые пришвартован у причала компании. Этот танкер длиной 274 м и вместимостью 164,2 тыс. тонн, который ходит под флагом Маршалловых островов, по своим параметрам является стандартным судном, которое принимает Klaipedos nafta.

BNS
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