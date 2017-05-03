Klaipedos nafta надеется на рост доходов от международных проектов

По его словам, консультация других государств в вопросах строительства терминалов СПГ может стать источником альтернативных доходов, отмечает литовская деловая газета Verslo zinios.

"Построив Клайпедский терминал СПГ мы накопили уникальный опыт, приобрели знания, которые обязаны использовать, учавствуя в проекта строительства сходных терминалов FSRU (англ. Floating Storage Regasification Unit - плавучее хранилище СПГ, оснащенное судовой регазификационной установкой). Эта технология интенсивно внедряется, поэтому спрос на такую компетенцию велик. Мы стремимся к тому, чтобы Клайпедский терминал стал путеводной звездой и примером для других государств (...) Это моя амбициозная цель", - сказал в интервью изданию М. Юсюс.

По его словам, акционер терминала - министерство коммуникаций и транспорта также ставит перед компанией цель создать альтернативный источник доходов, участвуя в проектах СПГ. Ранее компания выступила в роли советника при строительстве терминала в Колумбии. М. Юсюс не раскрывает, в каких еще проектах Klaipedos nafta намерена участвовать.