Klaipedos nafta будет сотрудничать с оператором терминала СПГ Fluxys

Во вторник в Гидерландах компании подписали меморандум о взаимопонимании, сообщила управляющая терминалом СПГ компания Klaipedos nafta .

"Этот меморандум предоставит возможности для активной работы компаний не только в регионе Балтийского моря, но и для совместного выхода в более глубокие воды. Клайпеда также станет полноценным распределительным центром СПГ в цепочке поставок этого вида топлива в Европе и Скандинавии", - отметил в пресс-релизе министр энергетики Литвы Жигмантас Вайчюнас.

Между тем, глава Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс отметил, что опыт бельгийцев на рынке СПГ будет полезным в деле организации эффективного центра СПГ в Литве с региональными функциями.

Сейчас Klaipedos nafta реализует проект распределительной станции СГП, стоимостью 27,7 млн. евро. Ожидается, что в августе этого года станция начнет работать не на полную мощность, а весь объем планируется задействовать с января 2018 года.