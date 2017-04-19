Китайские грузы смогут следовать в Западную Европу через Шяштокай

Грузы из Китая смогут следовать в Западную Европу через железнодорожную станцию в литовском городке Шяштокай. Во вторник литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai, находящаяся в госуправлении, подписала договор о поставках услуг с "Объединенной транспортно-логистической компанией" (АО "ОТЛК"), созданной администрациями железных дорог России, Казахстана и Белоруссии.

Согласно договору, клиентам будут предложены конкурентные условия для перевозки грузов между Китаем и Польшей через Шяштокай, что на литовско-польской границе.

"У Китая огромный потенциал в грузовой сфере. По оценкам специалистов, в ближайшее десятилетие количество грузовых поездов между Китаем и Европой может увеличиться более чем в десять раз. У Литвы хорошие возможности занять значительно место на будущей транспортной карте", - отметил в пресс-релизе гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

До сих пор через Литву следовали лишь несколько грузовых поездов из Китая, они не были регулярными. После договора с "ОТЛК" планируется, что пробный поезд начнет курсировать до лета этого года, потом, постараются обеспечить регулярное следование контейнерных поездов.