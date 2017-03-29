Китайская IBS Lithuania получила лицензию в Литве

IBS Lithuania утверждает, что уже договорилась с несколькими финансовыми учреждениями в Европе о платежах в режиме реального времени. В ближайшее время подразделение планирует расширение на Центральную и Восточную Азию, на Ближний Восток и Африку.

Банк Литвы (БЛ, центробанк) сообщил, что компания может выпускать и выкупать электронные деньги, предоставлять услуги платежей во всем Евросоюзе (ЕС).

"Обратившись с просьбой предоставить лицензию, компания информировала БЛ, что планирует создать платформу платежей, на которой будут осуществляться платежные операции между субьектами ЕС и Китая", - сообщил банк.

Организация Investuok Lietuvoje ("Инвестируй в Литве") сообщила, что компания, которая на сегодняшний день трудоустроила в Вильнюсе десять высококвалифицированных специалистов, надеется стать мостом для финансовых потоков между Китаем и ЕС.

"Лицензия учреждения электронных денег в Европе предоставляет группе IBS больше возможностей развития бизнеса. Уже в ближайшем будущем мы видим себя в качестве важного моста, соединяющего финансовые секторы Европы и Китая", - сказал для пресс-релиза председатель правления листингуемой на Гонконгской бирже группы IBS Луо Фенг.