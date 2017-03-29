Китайская IBS Lithuania получила лицензию в Литве

 (1)
BNS
среда, 29 марта 2017 г. 19:00
Подразделению китайской группы финансовых технологий International Business Settlement (IBS) в Европе IBS Lithuania предоставлена лицензия учреждения электронных денег.
Elektroniniai pinigai
© Shutterstock nuotr.

IBS Lithuania утверждает, что уже договорилась с несколькими финансовыми учреждениями в Европе о платежах в режиме реального времени. В ближайшее время подразделение планирует расширение на Центральную и Восточную Азию, на Ближний Восток и Африку.

Банк Литвы (БЛ, центробанк) сообщил, что компания может выпускать и выкупать электронные деньги, предоставлять услуги платежей во всем Евросоюзе (ЕС).

"Обратившись с просьбой предоставить лицензию, компания информировала БЛ, что планирует создать платформу платежей, на которой будут осуществляться платежные операции между субьектами ЕС и Китая", - сообщил банк.

Организация Investuok Lietuvoje ("Инвестируй в Литве") сообщила, что компания, которая на сегодняшний день трудоустроила в Вильнюсе десять высококвалифицированных специалистов, надеется стать мостом для финансовых потоков между Китаем и ЕС.

"Лицензия учреждения электронных денег в Европе предоставляет группе IBS больше возможностей развития бизнеса. Уже в ближайшем будущем мы видим себя в качестве важного моста, соединяющего финансовые секторы Европы и Китая", - сказал для пресс-релиза председатель правления листингуемой на Гонконгской бирже группы IBS Луо Фенг.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Китайская IBS Lithuania получила лицензию в Литве (1)

Elektroniniai pinigai
Подразделению китайской группы финансовых технологий International Business Settlement (IBS) в Европе IBS Lithuania предоставлена лицензия учреждения электронных денег.

Vilniaus energija и Вильнюсские теплосети подписали акт передачи имущества (3)

Vilniaus energija и Вильнюсские теплосети подписали акт передачи имущества
Контролируемая французским концерном Veolia компания Vilniaus energija после продолжавшейся 15 лет аренды передала все Вильнюсское тепловое хозяйство муниципальному предприятию Vilniaus silumos tinklai (VST).

Печальная действительность: часть Литвы напоминает пустыню (148)

Tyruliai
Часть малонаселенных территорий Литвы уже напоминает пустыню Сахару: там на один квадратный километр приходится 2-5 жителей. Старший научный сотрудник Литовского центра социальных исследований Видмантас Даугирдас подчеркнул, что такая реальность ждет все регионы страны.

После международного скандала – миллионные выплаты литовским предпринимателям (11)

Tolimųjų reisų krovininių automobilių ir tarpmiestinių autobusų vairuotojų konkursas
3,5 млн. евро наличными и 1,2 млн. евро в специальный фонд – такие компенсации могут получить члены Литовской национальной ассоциации перевозчиков после того как узнали о скандальной и возможно криминальной схеме гарантийной системы TIR.

Ответ пивоваров властям: снижение инвестиций, сокращение персонала (14)

Kalnapilis. Alaus darykla
Несмотря на сжимающийся рынок пивной продукции в Литве группе Kalnapilis-Tauras в 2016 году удалось сохранить стабильные продажи. Однако компания сообщает, что в этом году снизит инвестиции и наймет меньше сезонных работников.
Facebook друзья
Rambler's Top100