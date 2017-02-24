Килдишене возглавила компанию своей матери

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ru.DELFI.lt
пятница, 24 февраля 2017 г. 15:32
23 февраля в Центре реестра зарегистрирован новый руководитель компании матери бывшего депутата Греты Килдишене Greta Gretos.
Greta Kildišienė
© DELFI / Andrius Ufartas

Сообщается, что решение об увольнении бывшего главы Владиславы Микалаускене и назначении нового руководителя Греты Килдишене было принято 20 февраля.

Единственным акционером компании является Владислава Микалаускене.

Как известно, бывший депутат Килдишене ездила на Range Rover, принадлежавшем компании Карбаускиса Agrokoncernas, но в декларации она не указала, что купила или арендовала этот автомобиль.

Когда разразился скандал, выяснилось, что машину в лизинг у Agrokoncernаs купила мать Килдишене Микалаускене.

Каждый месяц женщина платила 1000 евро, не считая начального взноса в 5000 евро и 7000 евро, которые были выплачены в сентябре 2016 года. всего за машину стоимостью 47 000 евро она успела перевести 22 000 евро. Однако появились вопросы, откуда такие деньги у лица, которое до декабря 2016 года работало воспитателем детского сада, а сейчас руководит небольшой компанией Greta Gretos.

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) провела проверку и сделала вывод, что Agrokoncernas платил все налоги, продав машину в лизинг.

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