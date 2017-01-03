Казахстан отменил визы для граждан стран ЕС

Граждане стран, входящих в ЕС и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с начала 2017 года могут приезжать в Казахстан без виз, сообщает AFP со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел Казахстана.

В список стран, с которыми Казахстан отменил визовый режим, вошли также Малайзия, Монако, Сингапур и ОАЭ. Граждане этих стран, а также ЕС и ОЭСР могут находиться на территории Казахстана до 30 дней.

МИД Казахстана отмечает, что визовый режим отменен для того, чтобы улучшить инвестиционную среду и развивать туристический потенциал. AFP отмечает, что на экономику страны негативно повлияли падение цен на нефть и финансовые трудности в России.