Казахстан отменил визы для граждан стран ЕС

ru.DELFI.lt
вторник, 3 января 2017 г. 15:32
Граждане стран, входящих в ЕС и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с начала 2017 года могут приезжать в Казахстан без виз, сообщает AFP со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел Казахстана.
Almata, Kazachstanas

В список стран, с которыми Казахстан отменил визовый режим, вошли также Малайзия, Монако, Сингапур и ОАЭ. Граждане этих стран, а также ЕС и ОЭСР могут находиться на территории Казахстана до 30 дней.

МИД Казахстана отмечает, что визовый режим отменен для того, чтобы улучшить инвестиционную среду и развивать туристический потенциал. AFP отмечает, что на экономику страны негативно повлияли падение цен на нефть и финансовые трудности в России.

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Казахстан отменил визы для граждан стран ЕС

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