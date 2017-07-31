Каунасский аэропорт: обслуживание на высоте, но туристов меньше

После того, как Вильнюсский аэропорт был закрыт на реконструкцию, воспользовавшиеся его услугами пассажиры рассказывают, что были удивлены безупречным обслуживанием.

Исполнительный директор компании Lietuvos oro uostai Донатас Воверис говорит, что этому способствовало увеличение числа сотрудников и повышение их мотивации.

Некоторые эксперты даже высказывали мнение, что хорошо зарекомендовавший себя Каунас мог бы стать главным аэропортом страны, но генеральный директор Lietuvos oro uostai Гедиминас Альманас говорит, что до сих пор у компании не было таких планов.

Со своей стороны, президент Национальной ассоциации туристического бизнеса, руководитель бюро путешествий Estravel Жидре Гавелене сказала в интервью DELFI, что в период реконструкции в Литве туристов будет на 40% меньше.

«Ждем и надеемся, что все закончится хорошо», - прокомментировала она.

Меньше пассажиров, больше работников

«Безусловно, можно похвалить всех за работу по организации переноса активности из большого аэропорта в меньший - все, кажется, прошло очень гладко», - так в своем блоге simonas.bartkus.lt Каунас оценил руководитель по маркетингу Small Planet Airlines Симонас Барткус.

Тем не менее, он поднял вопрос о количестве мест в самолетах, которые из Вильнюса в Каунас не был перенесены.

«Ryanair полеты не перенес из Вильнюса в Каунас, и компания «Белавиа» приняла решение прекратить обслуживание в течение этого периода, но были и другие маневры. Например, Wizz Air перенес в Каунас только три из четырех самолетов, а также тихо отодвинул планы направить в Литву Airbus A321 — это было запланировано на 21 июля, а теперь план отложен до середины сентября», - написал С.Барткус.

Он подсчитал, что в связи с перебазированием Литва потеряла около 32% предложений, а из Вильнюса в Каунасский аэропорт было перемещено около 38% пассажирских мест.

Комментируя замечания С.Барткуса, Д.Воверис подчеркнул, что в своей статистике он считает пассажиров, а не места.

«Когда мы планировали проект, то оценили, что в Каунасе у нас будет примерно на 15-20% меньше пассажиров. Согласно последним статистическим данным, так оно и есть. Количество пассажиров в Каунасе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вместе с Вильнюсом, уменьшилось примерно на 17%. В прошлом году оба аэропорта обслужили в течение дня до 14 500 пассажиров, а теперь у нас есть 12 000 пассажиров», - сказал представитель Lietuvos oro uostai.

Работники переведены из Вильнюса

Д. Воверис сказал, что Каунасский аэропорт работает даже лучше, чем он надеялся.

«Мы знали, что для людей инфраструктура в Каунасе будет носить временный характер, она им будет неизвестна, это станет причиной стресса. Аэропорт, в целом, это место, где люди испытывают больше стресса. Поэтому особое внимание было уделено подготовке сотрудников и их мотивации. Мы сделали все, чтобы сотрудников в аэропорту было максимально много, и они были готовы помочь», - сказал он.

Собеседник пояснил, что в Каунасе продолжают работать штатные сотрудники аэропорта, сюда также были переведены 200 сотрудников Вильнюсского аэропорта.