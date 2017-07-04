Каунасский аэропорт готовится к наплыву пассажиров

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ru.DELFI.lt
вторник, 4 июля 2017 г. 13:44
4 июля министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис посетил Каунасский аэропорт, где оценил ход подготовки к временному переносу авиарейсов из Вильнюса в Каунас.
Kauno oro uostas priims 3 kartus daugiau keleivių
© DELFI / Kęstutis Kasciukevičius

DELFI напоминает, что с 14 июля по 17 августа в Вильнюсском аэропорту будет проходить реконструкция взлётно-посадочной полосы (ВПП) в связи с чем в Каунасский аэропорт на 35 дней переводится большая часть авиарейсов.

По словам министра транспорта и коммуникаций, это вынужденный проект, поскольку ВПП в Вильнюсе могли реконструировать уже в прошлом году.

"Вильнюсский аэропорт уже был готов к реконструкции. К сожалению, из-за того, что не было одобрения со стороны политиков, реконструкцию отложили. А нашему правительству не в первый раз приходится решать сложные, непопулярные и неудобные вопросы, но решать их необходимо", – сказал министр.

Масюлис заметил, что от этого решения всем будет лучше, в противном случае все столкнулись бы с большими проблемами.

"У нас были два варианта: мы могли вообще закрыть Вильнюсский аэропорт и остаться без него или прилагать максимум усилий, чтобы пассажиров принял Каунас. Мы выбрали второй вариант, чтобы всем было удобнее, чтобы люди могли путешествовать", – рассказал министр.

Масюлис провел в каунасском аэропорту несколько часов, ознакомился с выполненными работами, а также с теми, которые еще планируют осуществить.

"Я сегодня видел наш временный основной аэропорт, надо еще много сделать, я сам видел, работы идут. Руководство аэропорта заверило меня, что все работы выполнят своевременно", – сказал министр.

К прогнозируемым потокам аэропорт не приспособлен, однако Масюлис успокаивает, говоря, что делают все, чтобы он мог справится с поставленной перед ним задачей.

"Аэропорт должны подготовить к принятию в три раза большего количества пассажиров. Все усилия для этого прилагаются. Руководство аэропорта заверило, что подготовятся. Но мы все равно понимаем, что крупный аэропорт пытаемся втиснуть в небольшой, поэтому просим понимания и солидарности людей. Это наш общий проект, это время надо пережить", – сказал министр.

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