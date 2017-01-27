Каунацы, основавшие компанию в Чикаго, инвестируют в Вильнюсе

Американская компания Devbridge Group, предоставляющая услуги программирования, 27 января открыла в Вильнюсе свой офис, в котором будут работать больше 200 специалистов в сфере информационных технологий.

Компания, которая обосновалась в Verslo centras 135, начала свою деятельность в 2008 г. в Чикаго, где свой первый офис открыли пятеро литовских программистов из Каунаса.

Успешное начало и проекты помогли компании закрепиться на американском рынке и привели к дальнейшему расширению. Сейчас в компании больше 240 работников, они работают в Чикаго, Торонто, Каунасе и Вильнюсе.

На церемонии открытия вильнюсского офиса Devbridge Group президент компании Ауримас Адомавичюс сказал, что столица - их стратегический шаг.

"В Каунасе уже работают 100 человек, в Вильнюсе в 2016 году мы учредили около 60 рабочих мест. Этот офис сейчас растет даже быстрее. Мы строим планы на будущее и планируем в ближайшие несколько лет открыть примерно по 100 новых рабочих мест в Литве. У нас такие планы. Думаю, что через 3-4 года в Литве будет 500–600 рабочих мест, включая теперешние", – сказал он.

Адомавичюс отметил, что в их компанию приходят работать ради проектов мирового масштаба и клиентов.

"Это организации, логотипы которых мы видим и в Литве, и в США, и в Китае. Самая главная причина, привлекающая специалистов высокого класса – у всех есть свобода действия на уровне проектов. Я уверен, что в Литве нет такой организации с подобным уровнем свободы, уровнем знаний и комплексности", – сказал президент Devbridge Group.

Devbridge Group 4 года подряд попадает в Top 5000 самых быстро растущих частных американских компаний, публикуемый INC. (сейчас находится на 1072 позиции).

Клиенты компании – всемирно известные компании Morningstar, Fitch, Canadian Imperial Bank of Commerce, Louis Dreyfus, John Deere и др.