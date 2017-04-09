Кармелава станет столицей авиасообщения в Литве

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 18:07
14 июля начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Вильнюсском аэропорту. Она будет длиться до 17 августа. В этот период Кармелава станет столицей авиасообщения в Литве, пишет Savaitraštis Kaunui.
Kauno oro uostas
© R. Guigos nuotr.

Вильнюсский аэропорт закроют на 35 дней. 14 из 16 авиакомпаний перенесут свои рейсы в Каунас.

Каунасский аэропорт готовится к выполнению этой миссии и занялся реконструкцией. Одна из основных задач - это оборудование новой зоны авиационной безопасности на втором этаже пассажирского терминала. Эта зона будет предназначена для пассажиров, включая тех, кто отправляется за пределы Шенгенской зоны. Проверка будет общей для всех пассажиров.

Вторая временная постройка в Каунасском аэропорту будет предназначена для пассажиров, прибывающих из стран Шенгенской зоны.

После реконструкции в каунасском аэропорту изменятся и магазины беспошлинной торговли – они будут открытыми, их площадь увеличится в два раза, увеличится ассортимент товаров.

Кроме того, планируют сформировать пять зон для заведений общепита. В зале ожидания для пассажиров оборудуют комнату матери и ребенка, помещение для детей, курилку.

"Для нас главное – позаботиться о качественном обслуживании клиентов", – подчеркнул глава аэропорта Брунас Каспарас.

Лучше всего на данный момент обстоят дела со строительством гостиницы, которая откроется в июне. Планируют, что в ней будет 52 комнаты, некоторые из них предназначены для семей, в них оборудуют кухни. В новой гостинице экономического класса (не менее 3 звезд) смогут разместиться 104 гостя аэропорта.

В конце марта было подписано соглашение об оборудовании дополнительной стоянки для автомобилей, появиться 700 новых мест.

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