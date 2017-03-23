Какие препятствия есть на пути синхронизации ЛЭП Балтии и Западной Европы

Литовская и эстонская компании не одобрили предложение польского оператора ЛЭП PSE проложить морскую смычку.

До сих пор полагали, что синхронизировать ЛЭП Балтийских стран с Европой можно путем прокладки второй линии смычки с Польшей, однако последняя четко заявляет, что прокладка такой линии из-за экологических требований становится слишком сложной и выдвигает идею прокладки морской смычки от Клайпеды до Владиславова, находящегося под Гданьском, кроме того предлагает эту смычку использовать и для соединения ветряного парка в море с землей.

Глава PSE Эрик Клоссовский на минувшей неделе заявил, что Польша не склонна прокладывать вторую линию смычки LitPol с Литвой и хотела бы проложить морской кабель.

"Пока это только идея, и у нас нет никаких деталей и исследований. Если эту идею поддержат операторы разных стран Балтии, мы ее обсудим", - сказала BNS пресс-секретарь PSE Беата Ярош.

Однако она признала, что PSE склонна выбирать морское соединение, поскольку линии на суше возможно нельзя будет проложить по экологическим причинам.

Реагируя на новое заявление PSE , литовская компания Litgrid на минувшей неделе отметила, что синхронизация возможно и по одной действующей линии LitPol Link , если Балтийские страны смогут работать в изолированном режиме. Глава Litgrid Дайвис Вирбицкас сказал BNS , что морской кабель с точки зрения синхронизации не окажет никакого влияния и лишь повысит пропускную способность.

Эстонский оператор ЛЭП Elering также считает, что морская смычка, которую предлагает Польша, не будет способствовать синхронизации. Однако не согласен с тем, что может быть достаточно одной линии LitPol Link. Представитель Elering по связям с общественностью Айн Костер также сказал BNS , что Эстония все же не исключает и возможности синхронизации со Скандинавией.

Между тем, латвийский оператор системы передачи AST заверяет, Балтийские страны должны определиться по одному, лучшему варианту синхронизации.

"Мы надеемся, что любое решение по синхронизации будет принято вместе всеми тремя операторами Балтийских стран, и все альтернативы должны быть обсуждены: от технических до финансовых вопросов и надежности. Пока еще рано говорить об одном правильном решении", - сказал BNS представитель по связям с общественностью AST Андрис Спрогис.

Польша хочет проложить кабель в море не только ради обмена электроэнергией между странами, но и для того, чтобы в будущем соединить ветряные парки в Балтийском море - они развиваются именно вокруг Владиславова. Польский энергохолдинг Polenergia в прошлом году получил разрешение на строительство в Балтийском море, под Гданьском, морского ветряного парка мощностью 600 мегаватт, который будет запущен в 2021-2022 годах.

Директор департамента стратегической инфраструктуры Litgrid Каролис Санковскис отмечает, что слышал о таких планах PSE , однако, по его данным, Литва не получала никаких расчетов и оценок такой электросети. По мнению главы лаборатории управления и автоматизации систем Литовского института энергетики Виргиниюса Радзюкинаса, нельзя однозначно оценить подключение ветряного парка - для этого нужен более тщательный анализ.

"Здесь могут быть и плюсы, и минусы. Ветряные электростанции управляемы, поэтому в определенных режимах мы можем участвовать в управлении напряжением в системах, однако, с другой стороны, возможны поломки, и чем сложнее конструкция, тем выше риск этих неисправностей, трудно обеспечить баланс генерируемой и потребляемой мощности электроэнергетической системы", - пояснил BNS В. Раздюкинас.

По его словам, сложно, без проведения анализа и исследований оценивать, какой вариант был бы наиболее подходящим, однако предварительно наиболее надежно выглядит прокладка двух линий LitPol Link . Он пояснил, что при неисправности единственной линии с Польшей прекратится поставка электроэнергии - в таком случае Балтийские страны отчасти должны будут работать в режиме изолированного острова. А при двух линиях смычки этого можно избежать. Он также сказал, что морской кабель, такой, как NordBalt, более медленное соединение, и в случае аварии в первые секунды электроэнергия по нему поступать не будет.

Центр объединенных исследований Еврокомиссии завершает исследование двух альтернатив обеспечения работы ЛЭП Балтийских стран в синхронном режиме с Западом: через Польшу, при использовании одной или двух линий LitPol Link, путем повышения ее мощности с 500 до 1000 мегаватт, и через Финляндию, соединив с системой ЛЭП стран Северной Европы. Вывод будет опубликован на следующей неделе, однако, по данным BNS , лучшим вариантом была избрана синхронизация через Польшу с двумя линиями.