Как за год изменилась цена на цветную капусту?

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ru.DELFI.lt
понедельник, 1 мая 2017 г. 15:15
Прошел ровно год с тех пор, как в социальных сетях появилась фотография кассового чека Maxima, в котором было указано, что цветная капуста стоит 3,49 евро.
Kalafioras. DELFI skaitytojos Dainoros nuotr.

Pricer.lt сравнил, цены на цветную капусту в настоящее время.

Год назад фотография с ценой на цветную капусту вызвала в обществе волну возмущения увеличившимися ценами на продукты и услуги. Провели даже акцию бойкота крупных торговых сетей. С одной стороны прошлогодняя "капустная революция" показала бизнесу, что общество может сплотиться и протестовать против необоснованных цен на продукты.

С другой стороны, это вскрыло проблему – в Литве нет системы, которая помогла бы постоянно и без проблем следить и сравнивать цены хотя бы на товары первой необходимости в магазинах.

Это побудило сайт Pricer.lt заняться систематическим сравниванием цен. Цены на цветную капусту зафиксированы 28 апреля в магазинах сетей Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, Aibė, Prisma, и интернет-магазине Barbora.

Kalafiorų kaina (Pricer.lt)
Kalafiorų kaina (Pricer.lt)

Большая часть магазинов указывают цену за штуку, штука весит 780-912 г. В магазинах Aibė и Prisma цена указана за 1 кг. В Iki и Prisma продают цветную капусту из Франции, в Rimi – из Италии, в Lidl – из Испании, а в Maxima и Barbora – из Польши.

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