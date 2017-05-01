Как за год изменилась цена на цветную капусту?

Прошел ровно год с тех пор, как в социальных сетях появилась фотография кассового чека Maxima, в котором было указано, что цветная капуста стоит 3,49 евро.

Pricer.lt сравнил, цены на цветную капусту в настоящее время.

Год назад фотография с ценой на цветную капусту вызвала в обществе волну возмущения увеличившимися ценами на продукты и услуги. Провели даже акцию бойкота крупных торговых сетей. С одной стороны прошлогодняя "капустная революция" показала бизнесу, что общество может сплотиться и протестовать против необоснованных цен на продукты.

С другой стороны, это вскрыло проблему – в Литве нет системы, которая помогла бы постоянно и без проблем следить и сравнивать цены хотя бы на товары первой необходимости в магазинах.

Это побудило сайт Pricer.lt заняться систематическим сравниванием цен. Цены на цветную капусту зафиксированы 28 апреля в магазинах сетей Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, Aibė, Prisma, и интернет-магазине Barbora.

Kalafiorų kaina (Pricer.lt)

Большая часть магазинов указывают цену за штуку, штука весит 780-912 г. В магазинах Aibė и Prisma цена указана за 1 кг. В Iki и Prisma продают цветную капусту из Франции, в Rimi – из Италии, в Lidl – из Испании, а в Maxima и Barbora – из Польши.