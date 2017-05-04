Как сейчас выглядит закрытая Maxima на ул. Миндауго

Со дня закрытия любимой вильнюсцами Maximа на ул. Миндауго прошло всего несколько недель, однако уже начаты строительные работы, поэтому трудно себе представить, что совсем недавно здесь кипела жизнь.

Магазин был закрыт 23 апреля. В последние дни работы покупатели опустошили магазин, раскупили оставшиеся товары, прилавки остались пустыми. Сейчас уже нет и самих прилавков.

Этот магазин работал почти 20 лет. В его обновление компания инвестирует около 6,7 млн. евро.

DELFI предлагает взглянуть, как сейчас выглядит магазин.

Представители Maximа также сообщили, что обновленный магазин откроется в конце лета. Пока круглосуточно в Вильнюсе будет работать другой магазин Maximа - на ул. Наугардуко, 84.

Предлагаем взглянуть, как закрытый магазин выглядел прежде.