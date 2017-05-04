Как сейчас выглядит закрытая Maxima на ул. Миндауго

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ru.DELFI.lt
четверг, 4 мая 2017 г. 15:49
Со дня закрытия любимой вильнюсцами Maximа на ул. Миндауго прошло всего несколько недель, однако уже начаты строительные работы, поэтому трудно себе представить, что совсем недавно здесь кипела жизнь.
Mindaugo maximos rekonstrukcijos darbai
© DELFI / Domantas Pipas

Магазин был закрыт 23 апреля. В последние дни работы покупатели опустошили магазин, раскупили оставшиеся товары, прилавки остались пустыми. Сейчас уже нет и самих прилавков.

Этот магазин работал почти 20 лет. В его обновление компания инвестирует около 6,7 млн. евро.

DELFI предлагает взглянуть, как сейчас выглядит магазин.

Представители Maximа также сообщили, что обновленный магазин откроется в конце лета. Пока круглосуточно в Вильнюсе будет работать другой магазин Maximа - на ул. Наугардуко, 84.

Предлагаем взглянуть, как закрытый магазин выглядел прежде.

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