Как на Литве скажется торговый договор ЕС и Канады?

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BNS
среда, 15 февраля 2017 г. 20:00
Одобренный Европарламентом и согласовывавшийся до этого семь лет договор о свободной торговле между Канадой и ЕС не окажет большого влияния на Литву, однако литовские компании по производству пищевых продуктов и высоких технологий могут найти новых клиентов на канадском рынке, заявил экономист Жигмантас Маурицас.
© AP / Scanpix

"Большого влияния на Литву это не окажет, поскольку Канада - это небольшой рынок, возможно, увеличится торговля в сырьевом секторе, возможно, оживится сектор услуг. Потенциал велик, ведь канадский рынок растет, но все же еще остается достаточно малым", - сказал старший экономист одного из крупнейших коммерческих банков в Литве Nordea в Балтийских странах Ж. Маурицас.

По его словам, наибольшую пользу от CETA могут получить литовские производители пищевых продуктов и компании высоких технологий.

"Литва может предложить Канаде пищевые продукты, которые найдут свои ниши, будем надеяться, что и компании высоких технологий найдут нишу. Канада может стать первой остановкой для компаний высоких технологий, которые хотят попасть в США", - сказал Ж. Мауриц.

Он отметил, что хотя CETA не окажет большого влияния на Литву, это важное соглашение в сфере свободной торговли за последние годы.

"Учтем общий контекста, ведь не удалось подписать договор о свободной торговле между ЕС и США, и сами Соединенные Штаты отошли от Договора о свободной торговле Тихоокеанского региона. Мы также видим, что российский рынок закрыт, в Турции неясная ситуация, поэтому я вижу CETA огоньком надежды на то, что сотрудничество между странами, находящимися на различных континентах, возможно", - отметил экономист.

ЕП в среду одобрил договор о свободной торговле с Канадой, невзирая на протесты и протекционистские призывы нового президента США Дональда Трампа. ЕС и Канада подписали договор в октябре прошлого года.

CETA - самое амбициозное торговое соглашение, о котором ЕС когда-либо вел переговоры. Оно отменяет 99% таможенных пошлин и связывает единый рынок ЕС с 500 млн. жителей с десятой по величине экономикой мира, в которой проживают 36 млн. человек.

BNS
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