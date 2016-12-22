Как и за что бизнесмен из Литвы отсидел 3 года в российском СИЗО

"Механизм посадки по "заказу" отработан на 100%. В те годы запустить следственно-судебную машину было очень легко, но остановить ее очень трудно. После заключения под стражу тебя лишают не только свободы, от тебя лично уже практически ничего не зависит: могут унизить и ослабить не только морально, но и физически, а главное, будут стараться уничтожить волю к сопротивлению и борьбе за правду", - рассказал в интервью DELFI Николай.

В конце 90-х Куделко принадлежала компания "Дельфранж", занимавшаяся в России оптовой торговлей продуктами питания, в частности кофе. Бизнес привлек внимание правоохранителей из Департамента экономической безопасности МВД. Как рассказал сам Куделко, однажды они внезапно со складов вывезли свыше 30 еврофур с его кофе (партия стоимостью свыше $2 млн.), после чего стали вымогать $500 тыс. за возврат продукции. Предприниматель пожаловался в Службу собственной безопасности, но вместо защиты получил обвинение в незаконном предпринимательстве и приговор подмосковного Видного суда на 6 лет.

Конфискованный кофе, тем временем, по материалам уголовного дела был якобы уничтожен как некачественный, в реальности – похищен. Мособлсуд снизил срок до 3 лет – именно столько он к тому времени просидел в СИЗО. Летом 2010 г. Куделко вышел на свободу.

Николай Куделко и его жена Лариса в интервью DELFI рассказали, что вся эта история хоть и подорвала здоровье Николая, но не отбила желания добиваться восстановления справедливости.

Лора и Николай Куделко © Asmeninio archyvo nuotr.

- Лора, Николай, расскажите, пожалуйста, как все начиналось...

- В конце 90-х, начале 2000-х Николай стал заниматься в России дистрибуцией продуктов питания импортного производства, создал компанию, которая занималась оптовой продажей продуктов питания, в том числе и кофе.

Компания продавала различные виды кофе и разрабатывала новые бренды. Кофе завозилось из Европы, в основном из Германии и Франции, часть приобреталась на внутреннем рынке России.

По меркам российского бизнеса деятельность компании относилась к категории среднего бизнеса, со средним годовым доходом от 10 млн. до 50 млн. руб.

- Почему вы решили открыть бизнес именно в России, как было принято решение переехать из Литвы в Москву?

- Николай родился в литовском морском городе Клайпеда, закончил высшее мореходное училище, собирался ходить в море. В те годы, когда Литва вышла из состава Союза, было сложно устроиться по специальности. Друзья по мореходке предложили приехать в Москву, тогда там был большой выбор для коммерческой деятельности.

В то время в России уже стала реальностью частная собственность, выросло много частных банков и бирж, было приватизировано огромное количество предприятий, возникла конкуренция между российскими и зарубежными товаропроизводителями, и на российский рынок хлынули иностранные товары. Их привозили и крупные оптовые торговые компании, и небольшие фирмы.

- Почему, как вам кажется, вы стали мишенью? Вы ведь сначала согласились платить за "крышевание"?

- В те годы как раз возникли могущественные преступные группировки, которые блокировали доступ на существующие рынки и собирали дань путем рэкета. Но и бизнесмены в России тогда стали удобной мишенью для коррумпированных сотрудников полиции и следователей. Преследованию по "экономическим" статьям подвергались свыше сотни тысяч бизнесменов. Очень многие из них — жертвы дел, возбужденных чаще всего по заказу конкурентов либо их партнеров, которые "кошмарили" бизнес. Те, кто их сажал, получали свою долю и вкладывали ее в дорогую недвижимость или офшоры.

Бизнес нашей компании шел хорошо, был достаточно успешный и, конечно же, привлек внимание правоохранителей.

В тот период по всей России распространилась практика, которую предприниматели и юристы окрестили товарным рейдерством. Под угрозой ареста или длительных наказаний по сфабрикованным обвинениям у предпринимателей вымогали деньги, долю в бизнесе, а иногда сам бизнес, предприятия целиком или имущество компании. Такая же схема сработала и в бизнесе Николая.

В ноябре 2006 года на склад компании приехали трое людей в гражданском. Они представились сотрудниками оперативно-розыскного бюро Департамента экономической безопасности МВД России и сообщили, что приехали с проверкой. За "ускоренную" проверку деятельности фирмы "визитеры" на бумажке написали сумму $50 тыс, предложив "крышевать" компанию, в противном случае обещали парализовать деятельность как минимум на 3 месяца, если не больше.

Уже были подписаны контракты, по которым компания несла денежные обязательства. С учетом не только обязательств по подписанным до этого контрактам по поставкам, но и иных финансовых обязательств – за простой продукции и контейнеров в портах, за разрыв контактов по поставкам, а любой предприниматель знает – как все взаимосвязано и может рассыпаться, как домино, потому пришлось заплатить. Однако, закончилось все тем, что в апреле 2007 года со складов вывезли весь кофе в количестве 30 еврофур общим количеством свыше 1 млн. единиц товара, а "крыша" потребовала $1 млн. за возврат товара.

Затем сумму снизили до 500 тыс. долларов США: первые 250 тыс. до возврата кофе, а остальные 250 000 – после возврата. Собрали только $200 тыс., кофе не вернули, и сообщили, что товар будет уничтожен, если не будет всей суммы денег.

Решив разобраться с ситуацией, Николай написал заявление о незаконных действиях полиции и понес его в Службу собственной безопасности МВД - только в итоге дело завели не на "крышу" в погонах, а на самого бизнесмена.

Это было роковой ошибкой Николая, так как помощи он не получил, никакой проверки по факту его обращения не было проведено, так как информацию просто "слили", и в скором времени его самого обвинили в незаконном предпринимательстве, возбудив в отношении него уголовное дело.

-Сообщалось, что стоимость изъятого кофе составляла 2 миллиона долларов, так ли это?

- Да, рыночная стоимость крупной партии кофе – общим количеством свыше 1 млн. единиц оценивалась в такую сумму.

- Опираясь на какие доказательства, вас обвиняли в нелегальном бизнесе?

- Тогда в вину Николаю вменяли, что принадлежащая ему компания торговала несертифицированным и некачественным кофе.

Однако, сейчас, спустя 6 лет, судами установлено, что на кофейную продукцию, проходящую по уголовному делу в отношении Куделко государственными органами Российской Федерации были выданы сертификаты соответствия, и какие-либо сведения о фальсификации кофейной продукции либо ее несоответствии требования ГОСТ и СаНПиН за период 2004-2007 – не установлены.

- За годы обивания порогов вы, конечно, познакомились с друзьями по несчастью - расскажите, пожалуйста, об этих людях.

- Нам очень часто задают вопрос – как отнеслись друзья, коллеги, родственники к нашей беде. И арест, и заключение – очень хороший способ проверить, кто из друзей останется с тобой, а кто – нет. Только мудрый друг не бросит друга, несмотря на все лишения. Друзья были уверены в невиновности Николая. Они, как только узнавали об аресте, тут же звонили, приезжали, узнавали, чем можно помочь, что можно и нужно сделать. Они помогали передать Николаю передачки в следственный изолятор, помогали с транспортом, просто психологически поддерживали.

И арест, и заключение – очень хорошая школа испытания на проверку честности и силы духа твоих друзей и близких. Спасибо тем, кто не отказал в помощи.

Появились и новые знакомые – друзья по несчастью, это родственники, близкие, жены попавших в изолятор предпринимателей. Так, как пример, в одной из камер Николай познакомился с коммерсантом Олегом, который занимался перевозкой крупных партий стройматериалов. Олегу прокурор запросил 22 года, суд первой инстанции снизил до 18 лет, позже на апелляции - ему повезло – контрабанда, которую ему вменяли, была декриминизирована, и он оказался на свободе, однако изъятая партия товара, по материалам дела, была уничтожена.

- Насколько, как вам кажется, произвол чиновников и правоохранительных органов распространен в России?

- Произвол чиновников и правоохранительных органов, бюрократия, коррупция в той или иной степени есть во всем мире.

Конечно же, арест, заключение под стражу, суд, приговор – в этот момент все сразу меняется, твоя судьба попадает словно под штормовой натиск, под жернова правоохранительной и судебной системы. Механизм посадки по "заказу" отработан на 100%. В те годы запустить следственно-судебную машину было очень легко, но остановить ее очень трудно. После заключения под стражу тебя лишают не только свободы, от тебя лично уже практически ничего не зависит: могут унизить и ослабить не только морально, но и физически, а главное, будут стараться уничтожить волю к сопротивлению и борьбе за правду.

Но сложнее всего убить чувство справедливости, возникшее в каждом еще в детстве или юности, и оставшееся на всю его жизнь. Конечно же, никто из нас не рождается с уже готовыми понятиями о справедливости, но человек устроен так, что в течение жизни эти истины вырабатываются независимо, сами собой, естественным образом. Потому, к сожалению, чтобы научить людей любить справедливость, наверное надо показать им возможные результаты несправедливости.

В те годы среди предпринимателей ходило твердое убеждение, что на малый и средний бизнес "наехать" может каждый, было бы желание. При этом самая реальная угроза бизнесу и его владельцам представляет уголовное преследование предпринимателей. Главная угроза для любого бизнеса – "ментовской наезд" по заказу конкурентов либо их партнеров. Как правило, без силовой поддержки со стороны сотрудников правоохранительных структур такие наезды - обычно не проводятся.

В те годы "товарное рейдерство" превратилось в доходный бизнес должностных лиц силовых ведомств государства. Была создана целая коррупционная система, процветающая на незаконном отъеме и присвоении имущества предпринимателей, в которой задействованы оперативные, прокурорско-следственные сотрудники.

Сейчас, когда сам генпрокурор России заявил об ответственности за неправомерное давление на бизнес, когда мы все можем наблюдать очередные "зачистки оборотней по особо важным делам" после новых коррупционных скандалов, быть может произойдут изменения.

Очень важно, что недавно в конце октября этого года президент России выступил с инициативой и внес в Госдуму законопроект об усилении ответственности сотрудников правоохранительных органов и следователей за то, что они привлекают заведомо невиновных предпринимателей к уголовной ответственности.

- Были ли люди, которые вам помогали?

Да, много неравнодушных и бескорыстных людей. Несомненно, это и представители зарубежных и российских СМИ, российские правозащитники, депутаты Госдумы – все они помогали в меру своих полномочий и возможностей, реагируя на обращения и заявления. Активная помощь была и со стороны сотрудников консульства Литвы в Москве.

Изначально, благодаря выходу самой первой статьи известного журналиста-правозащитника Зои Световой о деле Куделко "Лицензия на отъем" - история Николая стала резонансной.

Сразу после выхода статьи Зои Световой – "Лицензия на отъем", материал летом 2010 был взят в на контроль в рамках "Единого информационного портала "Гражданский контроль" депутатом Государственной Думы ФС РФ, заместителем председателя Комитета Государственной Думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи - Б.Резником и тогда еще руководителем Аппарата Уполномоченного по правам человека РФ В.Лукиным. Их запросы в СК России, генпрокуратуру России дали положительный результат при рассмотрении жалоб и заявлений Куделко.

Позже вместе с другими предпринимателями, попавшими в аналогичную ситуацию, мы старались обратить внимание на тему незаконных действий сотрудников МВД при изъятии крупных партий товара у предпринимателей.

На протяжении нескольких лет в рамках заседаний "Гражданского Контроля" проводились круглые столы на темы: "Вещдоки - зона криминала", где обсуждался вопрос о том, как под предлогом изъятия вещдоков у бизнесменов изымались огромные партии товаров, впоследствии этот товар "исчезал" якобы после "уничтожения" следствием, либо предприниматели просто не могли его найти. В связи с чем, встал актуальный вопрос о необходимости исключения таких случаев "исчезновения" больших партий товара, изъятых правоохранителями, а впоследствии и было изменено российское законодательство.

- Николаю выйти на свободу помогала в том числе и Литва, литовские дипломаты. Может быть, вы могли подробнее рассказать, как это происходило?

- Активная помощь была и со стороны сотрудников консульства Литвы в Москве, в частности Антанас Шатас.

Представители консульства не имели права вмешиваться в процесс судопроизводства, они наблюдали, чтобы не было нарушения прав содержания в изоляторе. Очень признательны А.Шатасу, что он тогда нашел время и лично принял участие в последних заседаниях суда на стадии обжалования приговора.

- Накануне нашего интервью Лариса побывала в Москве, а Николай - в Германии, связано ли это как-то с вашим бизнесом?

- Да, поездки были связаны с бизнесом, в преддверии торговых международных выставок.

В настоящее время бизнес компании в восстановительном процессе. Кроме того, в связи с введением санкций многое изменилось, в связи с чем рассматривается другое направление в работе компании.

- Вы сейчас проживаете в Литве, связываете ли свое будущее с этой страной?

- В настоящее время мы, как и раньше, живем на 2 страны. В России сейчас проводим большую часть времени – расследования в отношении ряда лиц правоохранительных органов продолжаются, кроме того, подано заявление о пересмотре приговора в отношении Николая по вновь открывшимся обстоятельствам, идут другие судебные заседания.

Мы родились оба в Клайпеде, в Литве, язык знаем, у Лоры мама – литовка, и Лора говорит на нем в совершенстве.

-Есть ли какие-то новые данные о фигурантах вашего дела - Дмитриеве, Орлове и трем другим сотрудникам МВД?

- Несмотря на то, что уже осуждены вышеназванные лица, некоторые главные фигуранты – сотрудники ДЭБ МВД России и следователи СК при МВД, благодаря которым стало возможно хищение кофейной продукции, вымогательство денежных средств за возврат изъятого, а в последствии, и фальсификация материалов уголовного дела - с целью сокрытия имевшего места хищения кофейной продукции остаются безнаказанными, некоторые подались в бега и находятся в розыске - расследования в отношении этих лиц продолжаются и это пока тайна следствия.

- Как вы сейчас оцениваете всю эту историю, оглядываясь назад?

- Вряд ли бы что-то в те годы можно было изменить, если учесть, что тогда практически любой успешный бизнес в России подвергался бандитским, и чаще всего — милицейским/полицейским наездам, которые заканчивались разорением их владельцев лишь в лучшем случае, в худшем – отъемом всего имущества и посадкой.

На сегодняшний день пока 5 вступивших в законную силу приговоров в отношении причастных к противоправным действиям в отношении Николая лиц. Все строго в соответствии с законом – неотвратимость наказания.

- Как сейчас дела обстоят со здоровьем Николая?

- Тогда, в 2010-м году, выйдя на волю, Николай не мог пройти и ста метров: за те долгих три года пыточного содержания в СИЗО его мышцы окостенели, начали атрофироваться, двигательные функции практически совершенно не работали – последствия гипертонического криза, когда при смерти его содержали в "Матросской тишине".

Сейчас его здоровье восстанавливается. В Литве хорошая медицина, морской воздух в родном городе, велосипедные поездки по тропинкам леса, окружение родных и близких – делают свое.

- Были ли у вас накопления, чтобы продолжать борьбу или вам помогали друзья?

- Все накопления "испарились" практически в первые годы судебных тяжб и разбирательств. Но потом, все это длительное время и сейчас очень помогают родные и близкие в восстановление справедливости, особенно большую лепту в это внесла семья брата-близнеца Николая: его брат Владимир и сын брата- Вадим. Кроме того, помогает и наша старшая дочь Елена, также мы особенно благодарны маме Лоры.

Именно она пришла первой на помощь, видя, как Лора моталась между 2 странами. Дети — они ведь, как радары, очень хорошо, а главное – очень быстро улавливают эмоциональное состояние близких, потому мама Бируте взяла всю заботу о них, о доме, и мы очень ей признательны за это. Младший сын Артур радовал нас своими успехами в плавании, чем также поддерживал.

Вот это и есть – самые важные и надёжные жизненные накопления – твоя родня, твоя семья, любовь, помощь и взаимопонимание родных и близких! В преддверии волшебного семейного праздника – рождества, пожелаем всем – берегите своих родных и близких, цените их и не обижайте зазря. Ведь семья, ее любовь – самое важное и ценное в жизни каждого из нас!