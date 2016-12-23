Как будут работать магазины в праздничный период?

Как и ежегодно, в этом году в Рождество и Новый год магазины торговых центров будут работать по несколько иному графику, нежели обычно.

В Сочельник большинство магазинов сети Maxima будут работать до 19 час., а остальные — до 18 час. В первый день Рождества большинство магазинов сети будут работать с 10 час. до 20 час., около 7% - вообще не будут работать.

Накануне Нового года большинство супермаркетов Maxima будут работать на час короче, а 1 января работу начнут в 12 час. В этот день совсем не будут работать около 14% всех магазинов. Некоторые магазины работу начнут раньше и будут работать либо с 10, либо с 11 час. Почти все магазины завершат работу на час раньше.

24 декабря магазины сети Iki будут работать до 20 час., в первый день Рождества работу они начнут в 9 час., а закончат — в 20 час. 31 декабря магазины будут работать до 20 час., а 1 января — с 10 до 20 час.

Магазины сети Iki Express 24 декабря будут работать до 21 час., в первый день Рождества работу они начнут в 10 час., а закончат — в 21 час. 31 декабря и 1 января магазины будут работать с 10 до 21 часа.

24 декабря все магазины сети Norfа будут работать на 2 меньше, а 31 декабря – на 1 час меньше. 25 декабря большинство магазинов сети будут работать с 10 до 18 час., 1 января не будет работать 31 магазин сети Norfa, а остальные будут работать с 12 до 18 час.

Все магазины сети Lidl будут работать по одному графику: 24 и 25 декабря — с 8 до 18 час., а 26 декабря — с 9 до 20 час. 31 декабря — с 8 до 20 час., а 1 января — с 10 до 20 час.

Rimi магазины 24 декабря будут работать 8 — 20 час., 25 декабря — 10-20 час., 32 декабря — с 8 до 22 час, 1 января с 11 до 21 час. будут работать магазины Hypermarket этой сети, а магазины Supermarket - 10-21 час.