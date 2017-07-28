Качество продуктов в ЕС: Восточной Европе пообещали, что она перестанет быть "мусорным ведром"

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Deutsche Welle
пятница, 28 июля 2017 г. 08:35
Европейская комиссия встала на сторону восточноевропейских государств в споре о стандартах качества пищевых продуктов. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг, 27 июля, после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил о том, что наличие различных норм для разных государств неприемлемо.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Граждане Словакии имеют право получать продукты, соответствующие единым стандартам качества", - прокомментировал он.

Как пишет Deutsche Welle, ранее многие другие страны Восточной Европы, в частности Венгрия, Чехия и Польша, также выступили против "пищевого апартеида", отказываясь служить "мусорным ведром" для Западной Европы, отмечает агентство AFP.

Результаты экспертизы подтвердили наличие проблемы

Венгрия и Словакия в начале года представили результаты экспертизы, согласно которой, продукты, продаваемые в этих странах, существенно отличаются от их эквивалентов, поступающих на прилавки западноевропейских государств. Например, суповые добавки Knorr в Восточной Европе содержат на 20% меньше содержимого, чем такие же приправы в западноевропейских магазинах. В Словакии продукты отличаются большим количеством жира и меньшим содержанием мяса, вместо сахара при производстве часто используются подсластители, а вместо фруктовых добавок - искусственные ароматизаторы.

Производители пищевой продукции обвинения опровергли и назвали различия в рецептуре следствием вкусовых предпочтений различных национальностей. Юнкер заявил, что не принимает подобных объяснений и объявил о намерении Еврокомиссии "положить конец дискриминации в пищевой отрасли".

Премьер-министр Словакии назвал важным тот факт, что Еврокомиссия признает ситуацию несправедливой. "Кому-то это может показаться смешным, но для нас это серьезная политическая проблема", - сказал он.

Двойные стандарты

По нынешним правилам, компании-производители пищевых продуктов имеют право заменять ингредиенты в зависимости от места продажи при условии, что на упаковке указан измененный состав.

Жан-Клод Юнкер пообещал разработать новый свод правил к сентябрю этого года. В настоящее время Еврокомиссия занимается рассмотрением жалоб, поступивших от 21 государства, входящего в ЕС.

Deutsche Welle
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