Jysk Baltic ищет возможности развития в Литве

Компания Jysk Baltic, которая в прошлом году открыла новый магазин в Вильнюсе, в торговом центре Nordika, ищет другие возможности развития в Литве, пишет деловая газета Verslo zinios.

"Я очень довольна результатами Jysk: рост составляет 9%, росла и прибыль. У нас в Литве хорошо работающая команда, она и является двигателем всего роста. Мы немного усовершенствовали магазины, некоторые обновили", - сказала газете директор Jysk Baltic Даце Зундуре.

В прошлом финансовом году (начинается 1 марта) выручка Jysk Baltic составила 22,6 млн. евро, а чистая прибыль - 522, 5 тыс. евро. По данным Центра регистров и Creditinfo, в 2015-2016 годах оборот компании составил 20,7 млн. евро, а чистая прибыль - 427,7 тыс. евро.