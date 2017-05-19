Jysk Baltic ищет возможности развития в Литве

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пятница, 19 мая 2017 г. 10:53
Компания Jysk Baltic, которая в прошлом году открыла новый магазин в Вильнюсе, в торговом центре Nordika, ищет другие возможности развития в Литве, пишет деловая газета Verslo zinios.
© JYSK nuotr.

"Я очень довольна результатами Jysk: рост составляет 9%, росла и прибыль. У нас в Литве хорошо работающая команда, она и является двигателем всего роста. Мы немного усовершенствовали магазины, некоторые обновили", - сказала газете директор Jysk Baltic Даце Зундуре.

В прошлом финансовом году (начинается 1 марта) выручка Jysk Baltic составила 22,6 млн. евро, а чистая прибыль - 522, 5 тыс. евро. По данным Центра регистров и Creditinfo, в 2015-2016 годах оборот компании составил 20,7 млн. евро, а чистая прибыль - 427,7 тыс. евро.

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Бизнес

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