Израиль интересуется продукцией литовского предприятия Biocentras

Используя уникальный комплекс из 7 ферментов, ученые создали, запатентовали и начали продавать линию косметических средств Luke, а патентом компании заинтересовалось израильское предприятие, пишет деловая газета Verslo zinios.
"Да, патентом интересуются представители Израиля, переговоры идут", - признает директор Медицинского центра Biocentras Гинтаре Вайткене.
По словам главного специалиста Отдела информации о промышленной собственности Государственного патентного бюро Повиласа Палюкаса-Мядяцкиса, связанных с косметикой патентованных изобретений в Литве немного - 14.
Помимо Biocentras, уникальные технологии по производству косметики или косметические средства с исключительными свойствами запатентовали предприятия Pupa supa, Leogena, Лаборатория по развитию научных исследований, несколько физических лиц.