Израиль интересуется продукцией литовского предприятия Biocentras

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BNS
суббота, 1 апреля 2017 г. 13:25
Биотехнологическое предприятие Biocentras превращается из создателя технологий в производителя продукта.
© DELFI / Tomas Vinickas

Используя уникальный комплекс из 7 ферментов, ученые создали, запатентовали и начали продавать линию косметических средств Luke, а патентом компании заинтересовалось израильское предприятие, пишет деловая газета Verslo zinios.

"Да, патентом интересуются представители Израиля, переговоры идут", - признает директор Медицинского центра Biocentras Гинтаре Вайткене.

По словам главного специалиста Отдела информации о промышленной собственности Государственного патентного бюро Повиласа Палюкаса-Мядяцкиса, связанных с косметикой патентованных изобретений в Литве немного - 14.

Помимо Biocentras, уникальные технологии по производству косметики или косметические средства с исключительными свойствами запатентовали предприятия Pupa supa, Leogena, Лаборатория по развитию научных исследований, несколько физических лиц.

BNS
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