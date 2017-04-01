Помимо Biocentras, уникальные технологии по производству косметики или косметические средства с исключительными свойствами запатентовали предприятия Pupa supa, Leogena, Лаборатория по развитию научных исследований, несколько физических лиц.

По словам главного специалиста Отдела информации о промышленной собственности Государственного патентного бюро Повиласа Палюкаса-Мядяцкиса, связанных с косметикой патентованных изобретений в Литве немного - 14.

Используя уникальный комплекс из 7 ферментов, ученые создали, запатентовали и начали продавать линию косметических средств Luke, а патентом компании заинтересовалось израильское предприятие, пишет деловая газета Verslo zinios.

Израиль интересуется продукцией литовского предприятия Biocentras Биотехнологическое предприятие Biocentras превращается из создателя технологий в производителя продукта.

Объем прямых инвестиций Литвы за рубежом в прошлом году уменьшился Объем прямых инвестиций литовских предприятий за рубежом в конце прошлого года составил 2,264 млрд. евро, что на 133,3 млн. евро (5,6%) меньше, чем в конце 2015 года.

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