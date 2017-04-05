Из-за связей 6 компаний с Россией ДГБ в прошлом году предложил остановить их инвестиции

"ДГБ предоставил 1174 вывода, связанных с экономической и энергетической безопасностью, шесть из них - отрицательные", - говорится в отчете литовского разведывательного ведомства за 2016 год.

Руководитель по вопросам стратегической коммуникации ДГБ Аурелия Каткувене в среду сообщила BNS , что отрицательные выводы были представлены в отношении шести компаний, однако их департамент не называет.

По информации отчета, департамент рекомендовал исключить из натовских конкурсов две компании, поскольку их акционер поддерживает связи с российскими предпринимателями и высокопоставленными чиновниками, связанными с российскими службами безопасности и разведки.

ДГБ представил два отрицательных вывода по выдаче лицензий на импорт и экспорт юридическим лицам, поскольку было установлено, что последние сотрудничают с лицами, в отношении которых Евросоюз и США применяют экономические санкции в связи с действиями России в Украине.

Один из этих случаев уже предан огласке. В январе BNS сообщало, что литовские ведомства предприняли действия, чтобы остановить планы бизнесменов по созданию под Вильнюсом крупнейшего дата-центра после того, как ДГБ предупредил о том, что он может быть связан с российским шпионским центром.

Отрицательный вывод по проекту компании Arcus Novus приняла правительственная комиссия, ссылаясь на ДГБ. Департамент что если соединить дата-центр оптоволоконными линиями с Россией, то он может быть подключен к центру радиоэлектронной разведки ФСБ РФ.

Этот проект планировала развивать дочерняя компания Arcus Novus - AmberCore DC . Эти компании отрицают связи с российской разведкой и обжаловали решение комиссии в суде.