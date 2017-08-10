Из-за свиной чумы в Шальчининкском районе объявлено экстремальное положение

В связи с обнаружением новых случаев африканской чумы свиней (АЧС) в Шальчининкском районе объявлено экстремальное положение. Это второй случай в Литве после установления АЧС в Йонавском районе, где также объявлено экстремальное положение.

Самый большой из очагов АЧС в конце недели был зафиксирован в Шальчининкском районе, где содержалось 164 животных. Животные в двух хозяйствах скончались неожиданно, без явно заметных признаков. Умершие свиньи бели переданы на исследования в Государственную службу ветеринарии и продовольствия, которая подтвердила диагноз.

"Если ситуация не изменится, т.е. в районе не обнаружатся новые очаги заболевания, или если в расположенных по соседству хозяйствах не начнутся болезни, тогда мы оценим ситуацию заново и отзовём", - сказал JBNS начальник Шальчининкайской ветеринарной службы Герардас Стокнус.

Объявление экстремального положения руководству Комиссии экстремальных ситуаций предоставляет больше полномочий по принятию различных решений относительно участия муниципальных институтов в работах по ликвидации очагов.

Муниципальная комиссия экстремальное положение объявила на прошлой неделе, когда на одной ферме были обнаружены две заражённые АЧС свиньи. Все 160 имевшихся на ферме свиней были уничтожены.

Шальчининкский район входит в зону, в которой фермеры с 2015 года не имеют права растить свиней без специальных мер защиты, которые оценивают специалисты-ветеринары.