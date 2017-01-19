Из-за реконструкции в Вильнюсском аэропорту число туристов летом сократится на 40%

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BNS
четверг, 19 января 2017 г. 18:43
Представители туристического бизнеса утверждают, что не хватает информации о том, как авиакомпании будут перевозить пассажиров, когда летом будет реконструироваться Вильнюсский аэропорт.
© DELFI (M.Ažušilio nuotr.)

Они прогнозируют, что летом количество туристов в Литве сократится на 40%, поездки подорожают.

"Мы прогнозируем, что когда будет закрыт Вильнюсский аэропорт, минимум на 40% сократится пассажиропоток, по сравнению с прошлым годом. Это означает, что точно 40% кресел не будет перенесено в Каунасский аэропорт", - сказала президент Национальной ассоциации туристического бизнеса Жидре Гавелене.

Не исключается, что реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВВП) Вильнюсского аэропорта в июле и августе может продлиться более 35 дней, а неизвестность по поводу работы аэропорта отпугнет основную часть пассажиров от поездок летом.

Ж. Гавелене не сомневается, что из-за этого выиграют крупные аэропорты соседних стран.

BNS
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