Из-за праздничных выходных электроэнергия подешевела на четверть

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BNS
вторник, 27 декабря 2016 г. 19:30
Снижение потребления электроэнергии в праздничные выходные и благоприятные направления ветров формировали снижение цен на электроэнергию во всем регионе Балтийского моря, а одновременно и в Литве, сообщает электропередающая компания Litgrid.
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

Средняя цена на электроэнергию в зоне торговли Литвы на бирже Nord Pool на прошлой неделе была 31,1 евро за мегаватт-час - на 24% ниже, чем на предыдущей неделей, и на 27% меньше, чем за такой же период прошлого года.

"Из-за праздничных дней в странах Балтии потребность в электроэнергии снизилась на 5%, а в Литве - на 4%. Снижение цены обусловлено и повышением предложения дешевой электроэнергии. В странах Балтии ветроэлектростанции выработали в полтора раза больше, а выработка на электростанциях на обычном топливе снизилась на 38%", - говорится в сообщении Litgrid.

На прошлой неделе Литва импортировала 71% потребленной электроэнергии, из которой 28% составил импорт из Латвии, Эстонии и Финляндии, 37% - из Швеции, а 35% - из третьих стран.

BNS
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