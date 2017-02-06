Из-за плохой погоды в Испании дорожают овощи и фрукты в Литве

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BNS
понедельник, 6 февраля 2017 г. 17:37
Поскольку из-за плохой погоды в Испании ощущается нехватка овощей в торговых центрах в некоторых странах Европы, торговые точки ограничивают торговлю ими, дорожают и импортируемые в Литву овощи. Одна из импортирующих их компаний сообщила, что дорожают помидоры, салат, огурцы, баклажаны, сладкий перец и кабачки, а салат айсберг компания уже не импортирует.
Vaisiai
© Shutterstock nuotr.

"В последнее время погода в Испании очень плохая. Сейчас немного улучшилась, но ночи остаются холодными. В Испании мы в основном закупаем помидоры и сладкий перец. Мы ощущаем нехватку продуктов. Тенденция также и с другими овощами из Испании - кабачками, баклажанами и огурцами, но помидоры и сладкий перец - наши основные позиции", - сказала BNS менеджер по закупкам каунасской компании Kauno vaisiu ir darzoviu prekyba Гедре Микутавичюте.

По ее словам, сейчас цены на импортируемые из Испании овощи выросли приблизительно на 20-30% по сравнению с концом 2016 года. Kauno vaisiu ir darzoviu prekyba сейчас не импортирует из Испании салат айсберг, поскольку из-за снижения предложения цена на него стала слишком высокой.

Эта компания - один из крупнейших импортеров и экспортеров овощей и фруктов в Литве. Около 70% импортируемой продукции экспортируется в Республику Беларусь и другие соседние страны.

Юго-восточная Испания в зимний период становится одним из основных поставщиков овощей в Европе, однако последние наводнения, дождь и холода сократили урожай.

BNS
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Из-за плохой погоды в Испании дорожают овощи и фрукты в Литве (12)

Vaisiai
Поскольку из-за плохой погоды в Испании ощущается нехватка овощей в торговых центрах в некоторых странах Европы, торговые точки ограничивают торговлю ими, дорожают и импортируемые в Литву овощи. Одна из импортирующих их компаний сообщила, что дорожают помидоры, салат, огурцы, баклажаны, сладкий перец и кабачки, а салат айсберг компания уже не импортирует.

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