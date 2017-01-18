Из-за планов Польши по газопроводу Литва получит еще 3 млн. евро от ЕС

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BNS
среда, 18 января 2017 г. 19:30
Поскольку Польша планирует сократить трассу планирующегося совместного с Литвой газопровода (GIPL) и на два года откладывает реализацию проекта, Литва получит дополнительные 3 млн. евро помощи Евросоюза. В целом она составит 58 млн. евро.
106 tūkst. eurų
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Литовский оператор газопередающей системы Amber Grid во вторник подписал с Исполнительным агентством инноваций и сетей ЕС договор, по которому помощь ЕС Литве на прокладку GIPL увеличивается с 55 млн. до 58 млн. евро, а реализация проекта продлевается до конца 2021 года.

"Увеличение дотаций связано с тем, что меняется проект на польской стороне. Он сокращается, сокращается и доля затрат, приходящаяся на Польшу, литовской стороне выделяется дополнительная помощь", - сказал BNS глава отдела по стратегическому планированию и коммуникации Amber Grid Данас Януленис.

По его словам, польский оператор системы передачи газа Gaz-System до середины этого года должен завершить исследование, в котором будет указана длина газопровода в Польше. По предварительным подсчетам, она может сократиться с 357 до 310 километров. Д. Янулёнис отметил, что в Литве протяженность (177 км.) и стоимость газопровода не меняется.

В начале сентября Польша сообщила, что из-за экологических требований ей пришлось менять трассу газопровода. Польша не может, как планировалось, проложить газопровод до компрессорной станции в Рембельщизне. Поэтому планируется изменить трассу газопровода до другой компрессорной станции в Холовчице, рядом с белорусской границей. Последняя находится в 150 километрах от Рембельщизны, но ближе к Литве.

Ранее было подсчитано, что согласно прежнем планам совокупная стоимость проекта GIPL должна была составить 558 млн. евро, инвестиции в проект GIPL на литовской территории составят в целом 136 млн. евро, а в Польше - 422 млн. евро.

BNS
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