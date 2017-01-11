Из-за ограничений на торговлю алкоголем торговцы обещают закрыть 600 магазинов

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BNS
среда, 11 января 2017 г. 09:34
Литовские торговцы с беспокойством смотрят на намерения правящих принять новые ограничения на торговлю алкоголем. Владельцы крупных сетей надеются, что политики будут соблюдать не только аспект общественного здоровья, но учтут и экономическую логику, что запреты будут приниматься не импульсивно, а с учетом возможных последствий, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
Alkoholiniai gėrimai prekybos centre
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

Ассоциация торговых предприятий подсчитала, что если будут приняты поспешные решения об ужесточении торговли алкоголем, торговля лишится выручки в 230 млн. евро, будет закрыто около 600 магазинов, принадлежащих крупным сетям.

"У нынешних предложений нет аналогов в мире, поскольку обычно существует либо свободная конкуренция частных субъектов бизнеса, либо государственная монополия на торговлю. Такого регулирования, когда государство регулирует количество магазинов на рынке, например, по количеству жителей, в странах современной экономики вообще нет", - сказал глава ассоциации Лауринас Вилимас.

В правительственной программе намечено снизить доступность алкогольных напитков. По этой причине планируется разрешить торговлю алкогольными напитками только в спецмагазинах, их количество будет устанавливаться с учетом числа жителей. Если эта мера не даст достаточной результат, то будет рассмотрено перенести торговлю алкоголем в сеть государственной монополии торговли алкоголем.

Также планируется повысить возраст легального приобретения и употребления алкоголя до 20 лет, ограничить ночную торговлю алкоголем, планируется ввести обязательную маркировку алкогольной продукции с указанием информации о ее вреде. Также обещают полностью запретить рекламу алкогольных и табачных изделий.

BNS
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Бизнес

Из-за ограничений на торговлю алкоголем торговцы обещают закрыть 600 магазинов (10)

Alkoholiniai gėrimai prekybos centre
Литовские торговцы с беспокойством смотрят на намерения правящих принять новые ограничения на торговлю алкоголем. Владельцы крупных сетей надеются, что политики будут соблюдать не только аспект общественного здоровья, но учтут и экономическую логику, что запреты будут приниматься не импульсивно, а с учетом возможных последствий, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

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