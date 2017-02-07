Из-за неприятностей в России арестовано имущество владельца компании Arvi

У владельца крупной литовской компании Arvi Видмантаса Кучинскаса проблемы - из-за невыполнения обязательств перед российским банком было арестовано имущество предпринимателя. Правда, имущества оказалось немного.

По словам адвоката Лауринаса Лукошюнаса из компании Sorainen, представляющей интересы банка Альфа-Банк, проблемы возникли из-за компании Arvi NPK, которая занимается производством удобрений в Калининграде.

"Наш клиент - Альфа-Банк - кредитовал этот бизнес. Были разные соглашения о кредитовании фабрики по производству удобрений в Калининграде с 2012 года, общая сумма кредита составляет 10 млн. евро", – рассказал адвокат.

По его словам, кредиты были выданы под гарантии компании Vyrja, за которой находится вся структура группы Arvi, директор и акционер которой Кучинскас.

По словам собеседника, в 2015 г. компания группы Arvi в России столкнулась с трудностями, Кучинскас согласился предоставить дополнительные гарантии. Адвокат Альфа-Банк сказал, что о дополнительных гарантиях договорились 3 ноября 2015 г.

По словам Лукошюнаса, компания Arvi NKP свои обязательства не выполнила, как и Кучинскас.

В июле прошлого года Альфа-Банк в Москве подал иск из-за того, что Arvi NPK и Кучинскас не выполняют свои обязательства и попросил присудить ему около 6 млн. евро. Иск был удовлетворен, постановление суда вступило в силу.

Параллельно российский банк обратился в Лондонский международный арбитражный суд.

"Чтобы обеспечить иск в Лондонском международном арбитражном суде, 23 сентября 2016 г. Вильнюсский окружной суд арестовал недвижимое и движимое имущество Кучинскаса на сумму больше 14 млн. евро", – сказал адвокат.

По словам Лукошюнаса, на следующий день после принятия решения московского суда 40% акций ЗАО Vyrja были переданы сыну Кучинскаса Юстасу. Адвокаты Альфа-Банк обратились в Каунасский окружной суд, который арестовал эти акции и запретил сыну Кучинскаса ими пользоваться.

Люкошюнас также заметил, что суд разрешил арестовать имущество на сумму 14 млн. евро, но такого имущества у Кучинскаса не оказалось. По официальным данным, ему принадлежат лишь 10% акций Vyrja и другое недорогое имущество.

"Пристав обнаружил лишь недорогое имущество: старые квадроциклы, гидроциклы, ружья. По сути – никакой недвижимости нет, только небольшая часть земли под многоквартирным домом, но сама квартира Кучинскасу не принадлежит", – сказал собеседник.

8 февраля каунасский окружной суд продолжит рассмотрение иска в связи с передачей акций сыну предпринимателя.

Кучинскас на звонки журналиста DELFI не отвечал.