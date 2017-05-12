Из-за неисправности на смычке NordBalt включена Круонисская гидроаккумулирующая электростанция

 (5)
BNS
пятница, 12 мая 2017 г. 16:13
После того, как в четверг вечером по неизвестной причине испортилась электроэнергетическая смычка со Швецией NordBalt, была включена Круонисская гидроаккумулирующая электростанция (КГЭС), предоставляющая услуги аварийного резерва.
Nordbalt
© Bendrovės nuotr.

На бирже электроэнергии Nord Pool сообщается, что смычка отключилась в четверг примерно в 22 часа, а ликвидировать неисправность планируется к полуночи пятницы.

Lietuvos energijos gamyba сообщила, что один из четырех агрегатов КГЭС начал вырабатывать электроэнергию вскоре после того, как смычка отключилась, а к 9 час. утра в пятницу с мощностью 400 мегаватт уже действовали два агрегата.

В этом году аварийный резерв КГЭС уже был задействован шесть раз. В прошлом году, когда стабильность нового энергомоста NordBalt была ниже, он был задействован 57 раз.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Из-за неисправности на смычке NordBalt включена Круонисская гидроаккумулирующая электростанция (5)

Nordbalt
После того, как в четверг вечером по неизвестной причине испортилась электроэнергетическая смычка со Швецией NordBalt, была включена Круонисская гидроаккумулирующая электростанция (КГЭС), предоставляющая услуги аварийного резерва.

Литовские гостиницы в ловушке: постояльцы нашли способ не платить за услуги (1)

Литовские гостиницы в ловушке: постояльцы нашли способ не платить за услуги
Начало теплого сезона – самая страда в гостиничном бизнесе. Однако иногда предоставляемые услуги не только не приносят прибыли, но и доставляют убытки.

Водителей в Каунасе ждет новшество

Naujas Kauno parkomatas
Каунасцы и гости города уже заметили, что в городе устанавливают современные паркоматы, многие водители их уже успели испробовать. ПУ Automobilių stovėjimo aikštelės в будущем планирует заменить все паркоматы. Еще одно новшество – не останется старых карт, пишет Kas vyksta Kaune.

Литовские железные дороги отказались от пассажирских перевозок в Москву (51)

Литовские железные дороги отказались от пассажирских перевозок в Москву
Из соображений экономии средств государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) отказалась от перевозок пассажиров в Москву. Компания утверждает, что благодаря этому она сможет экономить ежегодно 2 млн. евро, а пассажиры и в дальнейшем смогут ездить в Россию российскими поездами.

Беларусь приграничная и курортная в ценах: ехать или не ехать? (45)

Беларусь приграничная и курортная в ценах: ехать или не ехать?
Польша и Беларусь остаются востребованными маршрутами для шопинга, однако DELFI решил посмотреть на цены не в ставшем популярным среди жителей Литвы Гродно, а на белорусских курортах и границе.
Facebook друзья
Rambler's Top100