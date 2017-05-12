Из-за неисправности на смычке NordBalt включена Круонисская гидроаккумулирующая электростанция

После того, как в четверг вечером по неизвестной причине испортилась электроэнергетическая смычка со Швецией NordBalt, была включена Круонисская гидроаккумулирующая электростанция (КГЭС), предоставляющая услуги аварийного резерва.

На бирже электроэнергии Nord Pool сообщается, что смычка отключилась в четверг примерно в 22 часа, а ликвидировать неисправность планируется к полуночи пятницы.

Lietuvos energijos gamyba сообщила, что один из четырех агрегатов КГЭС начал вырабатывать электроэнергию вскоре после того, как смычка отключилась, а к 9 час. утра в пятницу с мощностью 400 мегаватт уже действовали два агрегата.

В этом году аварийный резерв КГЭС уже был задействован шесть раз. В прошлом году, когда стабильность нового энергомоста NordBalt была ниже, он был задействован 57 раз.