Из-за неисправности кабеля снова не работает энергомост NordBalt

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BNS
вторник, 14 февраля 2017 г. 11:31
Из-за неисправности кабеля снова не работает смычка со Швецией NordBalt, неисправность которой имела место и на прошлой неделе.
Nordbalt
© Bendrovės nuotr.

На сайте электроэнергетической биржи NordPool указано, что поломка произошла в понедельник вечером, устранить ее планируется до полуночи среды.

Менеджер Litgrid по коммуникационным проектам Габриэле Клусене сказала BNS, что кабель неисправен на шведской стороне, однако подробности пока неизвестны.

Представитель компании Lietuvos energijos gamyba Валентас Нявера сказал BNS, что из-за поломки энергомоста во вторник утром был активирован резерв Круонисской гидроаккумулирующей электростанции.

На прошлой неделе NordBalt из-за неисправности не действовала примерно сутки с четверга до пятницы. Тогда, по словам Г. Клусене, отключилась система управления на преобразователе в Нюбру и смычка не работала до включения системы.

По словам В. Няверы, включать 9-ый блок электростанции Lietuvos elektrine пока не планируется.

В середине января, из-за неисправности энергомоста электроэнергия не циркулировала между Швецией и Литвой в течение недели, а в начале января энергомост не работал 12 часов.

BNS
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