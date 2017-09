Из-за нехватки электроэнергии ее вырабатывают все электростанции LEG

Компания сообщила, что электроэнергию в среду вырабатывают Каунасская гидроэлектростанция (КГЭС), Круонисская гидроаккумулирующая электростанция и девятый блок электростанции Lietuvos elektrine. Электростанции сейчас вырабатывают около двух третей потребляемого в Литве электричества, кроме того, электроэнергия через смычку NordBalt экспортируется в Швецию. Как указывает LEG, цена на электроэнергию на бирже Nord Pool составляет 44,77 евро за мегаватт-час (МВт/ч). "Это меньше, чем вчера, когда электроэнергия в среднем стоила 47,07 евро, однако почасовые колебания цен сегодня намного сильнее. В предобеденные часы цена на электроэнергию превышала и уже редко видимую отметку 80 евро, тогда как вчера самая высокая цена не достигала 70 евро", - говорится в пресс-релизе LEG. Как сообщает компания, из-за такой ситуации электроэнергия поступает из Литвы в Польшу и Швецию. Оборудование LEG производит 900 МВт/ч, тогда как в Литве в среду в полдень потребление составляет примерно 1,4 тыс. МВт/ч. Остальная потребность в электроэнергии удовлетворяется благодаря ее выработке ветроэлектростанциями и импорту.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.