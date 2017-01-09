Из-за морозов выросла цена на электроэнергию в Литве

В первую неделю 2017 года цена на электроэнергию в литовской зоне торгов на бирже Nord Pool Spot составила 34 евро за мегаватт-час - почти на четверть больше, чем на предыдущей неделе, однако на о37% меньше, чем в первую неделю 2016 года.

Литовский оператор электропередающей системы Litgrid сообщил, что, по сравнению с последней неделей прошлого года, цены выросли во всех государствах региона Балтийского моря. После окончания праздников и сильного похолодания спрос на электроэнергию вырос почти на четверть.

На минувшей неделе в Литву было импортировано 85% потребленной электроэнергии, из нее 31% был импортирован из Латвии, Эстонии и Финляндии, а 48% - из третьих стран.