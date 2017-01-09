Из-за морозов выросла цена на электроэнергию в Литве

BNS
понедельник, 9 января 2017 г. 18:36
В первую неделю 2017 года цена на электроэнергию в литовской зоне торгов на бирже Nord Pool Spot составила 34 евро за мегаватт-час - почти на четверть больше, чем на предыдущей неделе, однако на о37% меньше, чем в первую неделю 2016 года.
© Shutterstock nuotr.

Литовский оператор электропередающей системы Litgrid сообщил, что, по сравнению с последней неделей прошлого года, цены выросли во всех государствах региона Балтийского моря. После окончания праздников и сильного похолодания спрос на электроэнергию вырос почти на четверть.

На минувшей неделе в Литву было импортировано 85% потребленной электроэнергии, из нее 31% был импортирован из Латвии, Эстонии и Финляндии, а 48% - из третьих стран.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Из-за морозов выросла цена на электроэнергию в Литве

Из-за морозов выросла цена на электроэнергию в Литве
В первую неделю 2017 года цена на электроэнергию в литовской зоне торгов на бирже Nord Pool Spot составила 34 евро за мегаватт-час - почти на четверть больше, чем на предыдущей неделе, однако на о37% меньше, чем в первую неделю 2016 года.

Министр: чтобы получить средства на закрытие ИАЭС, понадобятся огромные усилия (10)

Министр: чтобы получить средства на закрытие ИАЭС, понадобятся огромные усилия
Получить средства на закрытие Игналинской АЭС (ИАЭС) в новой финансовой перспективе Евросоюза (ЕС) возможно, однако для этого понадобятся огромные усилия, считает литовский министр энергетики.

Глава налоговой инспекции Литвы мог действовать в пользу MG Baltic и Vilniaus prekyba (13)

Dainoras Bradauskas
Глава Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Литвы Дайнорас Брадаускас, в связи с вероятной коррупционной деятельностью которого Министерство финансов начало расследование о служебном проступке, подозревается в незаконном влиянии на проводимые ГНИ финансовые проверки крупнейших в стране коммерческих групп MG Baltic и Vilniaus prekyba.

Исследование: 400 000 европейцев потеряли работу из-за санкций против России (64)

Исследование: 400 000 европейцев потеряли работу из-за санкций против России
В связи с введением антироссийских санкций и ответом на них со стороны Москвы в странах Евросоюза было сокращено около 400 тыс. рабочих мест, пишет Der Standart со ссылкой на исследование, проведенное институтом Wifo.

Зарплата 500 евро. Сколько из нее не облагается в Литве, Латвии, Эстонии? (21)

Зарплата 500 евро. Сколько из нее не облагается в Литве, Латвии, Эстонии?
С нового года меняется необлагаемый минимум в трех балтийских странах, и судя по всему, Литва оказывается в самом выгодном положении в Балтии.
Facebook друзья
Rambler's Top100