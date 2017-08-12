Из-за грозы отложили испытания ВПП в Вильнюсском аэропорту

Опытный самолет британской компании Flight Calibration Services, который первым должен был испытать новую взлетно-посадочную полосу в Вильнюсском аэропорту в субботу не прилетел из-за плохой погоды.

Исполнительный директор компании Литовские аэропорты Донатас Воверис сказал BNS, что из-за грозы в Польше самолет Flight Calibration Services совершил посадку на территории этой страны и в Вильнюс он прибудет только в воскресенье, около 10 ч.

Самолет Flight Calibration Services должен провести испытания систем ВПП Вильнюсского аэропорта, чтобы выяснить, хорошо ли действуют системы светосигнального оборудования. Подобные испытания в аэропорту обычно проводят раз в полгода.

Ранее планировалось, что тестирование будет проведено до 14 августа.

18 августа планируется открытие Вильнюсского аэропорта, однако до октября будут проводить завершающие работы, которые никак не повлияют на полеты.

ВПП за 18,7 млн. евро обновляют латвийская A.C.B.и каунасская Autokausta. Из-за реконструкции ВПП с 14 августа на 35 дней часть рейсов из Вильнюса перевели в Каунас. За это время в Каунасе обслужат около 370 000 пассажиров и около 3500 авиарейсов.