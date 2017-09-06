Перед каждым чемпионатом Европы или мира в магазинах электроники растет предложение телевизоров. Больше всего, по словам продавцов, перед чемпионатами по футболу и баскетболу. Этому способствуют, например, связанные с результатами литовской сборной по баскетболу скидки.
Между тем, в торговых центрах в это время всегда растет спрос на разные закуски – чипсы, орехи, мясные изделия. Хотя в СМИ появляется много рекламы, в которой разные закуски предлагают баскетболисты, но торговцы утверждают, что большого влияния на выбор потребителей они не оказывают, так как люди чаще всего выбирают свои любимые закуски, не обращая внимания на лица на упаковках.
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