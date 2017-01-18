Из возобновляющихся источников в Литве - рекордное количество энергии

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BNS
среда, 18 января 2017 г. 19:55
В прошлом году на возобновляющихся источниках энергии было произведено 1,997 тетраватт-часов электроэнергии - это на 23,4% больше, чем в 2015 году, когда на них было произведено 1,602 тетраватт-часов электроэнергии, сообщила Литовская ассоциация ветряных электростанций, ссылаясь на данные компании Litgrid.
© DELFI (O.Gurevičiaus nuotr.)

В Литве, по предварительным данным, в прошлом году было потреблено 10,445 тетраватт-часов электроэнергии, поэтому электроэнергия, произведенная на возобновляющихся ресурсах составила 18,9%.

В прошлом году ветряные станции в Литве произвели 1,094 тетраватт-часов электроэнергии, или 10,4% всей потребленной электроэнергии в стране. В 2015 году на ветряных установках было произведено 806 гигаватт-часов электричества.

"В прошлом году были запущены три новых ветряных парка. В них используются новейшие технологические решения, которые повышают производительность и позволяют генерировать более значительные объемы электроэнергии, чем в парках прежнего поколения", - заявил в пресс-релизе глава Ассоциации ветряных электростанций Айстис Радавичюс.

В 2016 году на ГЭС было произведено 449 гигаватт-часов электроэнергии, а солнечные 66 гигватт-часов.

BNS
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