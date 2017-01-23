Из компании Maxima LT уходит Горбачевас и руководители других отделов

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ru.DELFI.lt
понедельник, 23 января 2017 г. 16:35
По решению правления ЗАО Maxima LT с 24 января меняется структура управления компанией.
Rosvaldas Gorbačiovas
© DELFI (K. Čachovskio nuotr.)

Отныне департаменты закупок, коммерческого анализа и маркетинга будут находиться под прямым управлением гендиректора Maxima LT Кристины Мейде.

"Мы всегда стремимся к эффективной деятельности, поэтому совершенствуем процесс принятия решений. Обновление структуры поможет нам стать более гибкими, важные решения мы будем принимать быстрее", – сказала Мейде.

До сих пор департаменты закупок, коммерческого анализа и маркетинга Maxima L возглавлял коммерческий директор Паулюс Дамбраускас, который покидает компанию.

Департамент закупок возглавит Вилма Друлене, которая до сих пор занимала пост коммерческого директора в сети Maxima Latvija. На этом посту она сменит бывшего главу департамента Нийоле Пенковскене.

В конце февраля компанию покидает и глава отдела кадров Татсияна Ихнатович.

Вместо Росвальдаса Горбачеваса отдел корпоративных связей Maxima LT возглавит Яунюс Шпакаускас.

"Благодарю всех коллег за инициированные ими осмысленные перемены и желаю успеха в дальнейшем выборе профессиональной деятельности", – сказала Мейде.

Мейде возглавила Maxima LT 9 января 2017 года.

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