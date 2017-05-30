Из Киева в Вильнюс можно будет слетать за символическую цену

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ru.DELFI.lt
вторник, 30 мая 2017 г. 17:04
МАУ проведут масштабную распродажу 30 тысяч билетов в Европу в честь предстоящего введения безвизового режима.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

1 июня на сайте авиакомпании можно будет приобрести билеты по цене UAH 1390 (около € 47) в обе стороны на специальные однодневные рейсы – из Киева в Брюссель или Вильнюс. Акция распространяется только на полеты в первый день введения безвиза – 11 июня. В эту стоимость входит трансфер из и в аэропорты в Брюсселе или Вильнюсе, а также экскурсия по выбранному городу.

11 июня МАУ также проведут распродажу. Только в этот день можно будет заказать билеты в европейские города по цене UAH 763 (около € 26) в одну сторону. В акции участвуют билеты на рейсы в период с 12 по 30 июня.

Напомним, что недавно МАУ объявили о введении нового лоукост-тарифа.

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