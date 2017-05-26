Исследование: алкоголь подорожал, но меньше пить не стали

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BNS
пятница, 26 мая 2017 г. 14:11
Повышение с марта этого года акциза на алкоголь не изменило привычек его потребления в Литве, показывает исследование, проведенной компанией Baltmi.
© DELFI / Domantas Pipas

Менеджер Baltmi по развитию бизнеса Артурас Урбонавичюс говорит, что подорожание алкоголя никак не сказалось на его потреблении в марте-апреле. По его словам, потребители пива являются одними из наиболее лояльных, его потребляется намного больше, чем крепкого алкоголя.

"Привычки потребления так быстро не меняются, и потребители не склонны легко идти на компромиссы. Они предпочтут потратить больше денег, но купят то же количество алкоголя, оставив меньшую часть денег на удовлетворение других потребностей", - сказал А. Урбонавичюс для пресс-релиза.

Согласно данным исследования, жители Литвы в марте- апреле потратили на пиво в среднем по 20,2 евро или на 20% больше, чем в прошлом году за такой же период. В марте - апреле литовцы купили в среднем по 19,7 бутылки пива (12,8 литра), тогда как в прошлом году - по 17,5 бутылки.

Между тем, водки жители Литвы купили за два месяца в среднем по 1,7 литра - почти столько же, сколько за такой же период прошлого года. Средние расходы на водку увеличились на 0,2 евро до 20,3 евро.

С начала марта наиболее заметно повысились акцизы на пиво и вино - примерно на 112%, а на этанол - примерно на 23%.

BNS
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